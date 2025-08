Ludmilla deixa comentário após desabafo de Brunna Gonçalves sobre o corpo; veja

A cantora Ludmilla reagiu ao desabafo da esposa, Brunna Gonçalves, sobre os comentários que recebeu a respeito de seu corpo durante a gravidez

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves falou sobre os comentários que recebeu a respeito de seu corpo durante a gravidez. O relato foi feito em um novo vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 5, após ela compartilhar um “tour” pelas transformações físicas no pós-parto. Após o desabafo, Ludmilla fez questão de enaltecer a esposa. As duas são mães de Zuri, de dois meses.

"Na minha gravidez, as pessoas comentavam muito sobre o meu corpo. A cada mudança que ia sofrendo, as pessoas iam percebendo e iam falando 'Nossa, sua bunda tá crescendo, hein?'. Sempre um comentário. E isso não me fazia bem porque eu não queria que as pessoas ficassem analisando o meu corpo. Eu estava gestando, e isso era a última coisa que eu queria prestar atenção", destacou a dançarina no vídeo.

E complementou: "Eu tinha tanta coisa para me preocupar antes disso... era uma coisa que não me fazia bem. É complicado você falar de um corpo de uma mulher que tá gestando, que já tem uma explosão de hormônios dentro dela, e você ainda tem que lidar com esse tipo de pressão do público, das pessoas dando opinião, analisando... isso é muito ruim e pesado para quem é a gestante", acredita.

Ao ver o desabafo, Ludmilla elogiou: "Gostosa de todos os ângulos". E outras pessoas também deixaram elogios. "Você é maravilhosa de todas as formas", escreveu uma. "Uma grande gostosa, sendo a mãezinha que gerou Zuri e sendo a mãe que alimenta ela", opinou outra.

Ludmilla deixa comentário em post de Brunna Gonçalves no Instagram

Brunna Gonçalves mostra corpo dois meses após o parto

Em vídeo publicado recentemente no YouTube, Brunna falou sobre como percebe seu corpo atualmente. “Eu sinto que minha barriga está flácida, meu peito não mudou muito e só cresceu um pouquinho. Meu culote cresceu muito e meu bumbum ficou com um pouquinho de estria, uma gordurinha aqui e outra ali e muita celulite na perna”,disse ela, que contou estar fazendo dieta e academia para recuperar o corpo nos próximos meses.

