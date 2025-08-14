Brunna Gonçalves mostra a filha com look igual ao de Ludmilla no mesversário

A influenciadora digital Brunna Gonçalves deu spoiler sobre o tema da festa de três meses de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla

Brunna Gonçalvesusou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para dar alguns spoilers sobre a comemoração do terceiro mês de vida de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla. Para celebrar a data especial, as mamães escolheram o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'.

Nos Stories do Instagram, a dançarina, influenciadora digital e ex-BBB mostrou que o look da herdeira para a festa de mesversário foi inspirado em um look usado por Lud em uma apresentação. A menina aparece usando uma blusa amarela e vermelha com seu nome, além de um shorts amarelo com babado. "Spoiler do tema de 3 meses da Zuzu. Quem entendeu a referência?", escreveu na legenda.

Depois, Brunna exibiu a decoração da festa com muitas bexigas nas cores vermelho, laranja e amarelo. "E o tema desse mês éNumababy", contou. "Esse mês que foi o mês em que o Numanice deu uma pausa, nada mais justo do que fazer o mesversário da Zuri o 'Numababy'", explicou a mamãe.

Mamãe de primeira viagem, Brunna tem dividido vários momentos sobre a maternidade com os seguidores. Recentemente, ela contou que passou por uma situação inusitada na hora de dar banho na bebê. "Vocês não sabem o que Zuri fez. Fui dar um banho nela, antes do banho ela fez o número 2 e falei: 'ok, acabou, filha?' Peguei ela, quando eu fui botar na banheira, ela fez um cocozão na minha mão. Não estou exagerando. Eu fiquei segurando o cocô dela. Eu não tive reação. Batizou a mamãe. Aí eu fiquei segurando ela para ela terminar de fazer, e ela fazendo muito cocô. Deu um jato e caiu no chão. Foi um caos. Eu vou postar uma foto da minha mão pra vocês terem noção de como foi."

Confira:

Brunna Gonçalves spoiler sobre look da filha - Foto: Instagram

Brunna Gonçalves mostra tema do mesversário da filha - Foto: Instagram

Brunna Gonçalves mostra corpo dois meses após o parto e faz desabafo

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves gravou um vídeo para falar sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla, que está com dois meses. No relato, ela fez um verdadeiro "tour" pelas transformações físicas e desabafou com os seguidores sobre os desafios do puerpério.

Brunna começou explicando como se preparou para a gravidez. Disse que engravidou no "auge de sua forma física" e que havia estipulado como meta ganhar no máximo 10 kg durante a gestação. No entanto, o plano não saiu como esperado: "No início até consegui me segurar, mas depois era humanamente impossível. Dá uma fome louca. Eu queria aproveitar cada momento. Deixei pra subir na balança só no dia do meu parto. Quando eu vi, eram 20 kg a mais. Fiquei assim: ‘'Meu Deus… como é que eu vou fazer pra recuperar isso tudo?'".

Ela também compartilhou como lidou com o pós-parto nos primeiros dias: "Eu não conseguia fazer nada. Eu só sabia dar de mamar e cuidar da minha filha... Quando a rotina vai se instalando, a gente começa a se olhar no espelho e ver as mudanças que o corpo teve. Porque seu corpo foi uma casa. Ele abrigou minha filha por nove meses. Então, do mesmo jeito que começou, ele não ia ficar, né?".

Em seguida, Brunna falou sobre como percebe seu corpo atualmente. "Eu sinto que minha barriga está flácida, meu peito não mudou muito e só cresceu um pouquinho. Meu culote cresceu muito e meu bumbum ficou com um pouquinho de estria, uma gordurinha aqui e outra ali e muita celulite na perna", disse ela, que contou estar fazendo dieta e academia para recuperar o corpo nos próximos meses.

Leia também:Brunna Gonçalves fala sobre o desenvolvimento da filha com Ludmilla: 'Começando'