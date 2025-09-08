CARAS Brasil
  Bebê
  2. Neymar Jr se derrete em foto inédita de Helena: 'Mais uma santista na família'
Bebê / Nova torcedora!

Neymar Jr se derrete em foto inédita de Helena: 'Mais uma santista na família'

O jogador de futebol Neymar Jr encantou ao mostrar Helena, sua filha com Amanda Kimberlly, usando o uniforme do Santos FC

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 17h08

Neymar posta foto inédita de Helena
Neymar posta foto inédita de Helena - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr encheu as redes sociais de fofura na tarde desta segunda-feira, 8, ao compartilhar uma foto inédita de Helena, de um aninho, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly.

Nos Stories do Instagram, o jogador de futebol postou um clique em que a menina aparece sorridente e esbanjando fofura ao usar o uniforme do Santos, clube que o atacante joga atualmente. "Temos mais uma santista na família", escreveu o atleta na legenda, acrescentando emojis de coração nas cores branco e preto. 

Além de Helena, Neymar é pai de Davi Luca, que completou 14 anos em agosto, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de um ano, e Mel, de dois meses, de sua relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi. 

A caçula do jogador de futebol completou mais um mês de vida no último dia 5 e ganhou uma festinha especial. Nas redes sociais, Bruna mostrou os detalhes do evento, que teve um bolo decorado com diversas flores delicadas em tons pastel— rosa, azul, amarelo e branco —, além de folhas verdes e pequenas borboletas. No topo, uma vela dourada em forma do número "2". E na frente, uma placa de açúcar com a inscrição "MEL 2 meses".

Confira: 

Instagram
Neymar mostra Helena com o uniforme do Santos - Foto: Instagram

Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Um empresário do Rio Grande do Sul decidiu deixar sua fortuna para o jogador de futebol Neymar Jr. Solteiro e sem filhos, o homem de 31 anos registrou um testamento deixando todos os seus bens para o atleta. 

O documento foi oficializado em 12 de junho de 2023 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, na presença de duas testemunhas e de um tabelião substituto. A autenticidade do testamento foi confirmada pelo site GZH. Apesar de o valor exato da herança não ter sido divulgado, fontes próximas ao empresário confirmaram que os bens envolvem propriedades, investimentos e ações em empresas.

Segundo o empresário, que preferiu não ter sua identidade revelada, explicou que a escolha por Neymar foi motivada por admiração e identificação emocional. "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele", afirmou em entrevista. Além disso, ele contou que enfrenta problemas de saúde, sente-se injustamente julgado pela sociedade e reconheceu no jogador valores que considera raros hoje em dia: "Ele não é interesseiro, algo raro nos dias de hoje", declarou. 

Leia também:Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Neymar Jr.   

