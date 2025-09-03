Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Um empresário gaúcho, solteiro e sem filhos, decidiu nomear o jogador de futebol Neymar Jr como herdeiro em seu testamento

Um empresário do Rio Grande do Sul decidiu deixar sua fortuna para o jogador de futebol Neymar Jr. Solteiro e sem filhos, o homem de 31 anos registrou um testamento deixando todos os seus bens para o atleta.

O documento foi oficializado em 12 de junho de 2023 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, na presença de duas testemunhas e de um tabelião substituto. A autenticidade do testamento foi confirmada pelo site GZH. Apesar de o valor exato da herança não ter sido divulgado, fontes próximas ao empresário confirmaram que os bens envolvem propriedades, investimentos e ações em empresas.

Segundo o empresário, que preferiu não ter sua identidade revelada, explicou que a escolha por Neymar foi motivada por admiração e identificação emocional. "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele", afirmou em entrevista. Além disso, ele contou que enfrenta problemas de saúde, sente-se injustamente julgado pela sociedade e reconheceu no jogador valores que considera raros hoje em dia: "Ele não é interesseiro, algo raro nos dias de hoje", declarou.

Vale lembrar que Neymar, que está com 33 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 1,01 bilhão, segundo o site especializado em finanças esportivas Sportico. Segundo o portal F5, a assessoria do jogador afirmou não ter nenhum conhecimento oficial sobre o testamento: "Não chegou nenhuma informação."

Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo

Recentemente, Neymar Jr divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar nos Stories um vídeo com a filha, Mavie, de um ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

O jogador de futebol mostrou a herdeira mexendo em seu cabelo e aproveitou para fazer uma pergunta: "O papai está com o que Mavie?", questionou o atleta dos Santos. "Piolho", respondeu a menina. Ao ouvir a reposta, ele gargalhou da situação.

Além de Mavie, Neymar e Bruna também são pais de Mel, de um mês. Na última terça-feira, 26, o atleta compartilhou nos Stories um novo registro fofíssimo da caçula. Na foto, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador, que também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de um ano, sua filha com Amanda Kimberlly.

Leia também:Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi esbanja fofura em nova foto