Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Um empresário gaúcho, solteiro e sem filhos, decidiu nomear o jogador de futebol Neymar Jr como herdeiro em seu testamento
O documento foi oficializado em 12 de junho de 2023 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, na presença de duas testemunhas e de um tabelião substituto. A autenticidade do testamento foi confirmada pelo site GZH. Apesar de o valor exato da herança não ter sido divulgado, fontes próximas ao empresário confirmaram que os bens envolvem propriedades, investimentos e ações em empresas.
Segundo o empresário, que preferiu não ter sua identidade revelada, explicou que a escolha por Neymar foi motivada por admiração e identificação emocional. "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele", afirmou em entrevista. Além disso, ele contou que enfrenta problemas de saúde, sente-se injustamente julgado pela sociedade e reconheceu no jogador valores que considera raros hoje em dia: "Ele não é interesseiro, algo raro nos dias de hoje", declarou.
Vale lembrar que Neymar, que está com 33 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 1,01 bilhão, segundo o site especializado em finanças esportivas Sportico. Segundo o portal F5, a assessoria do jogador afirmou não ter nenhum conhecimento oficial sobre o testamento: "Não chegou nenhuma informação."
Recentemente, Neymar Jr divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar nos Stories um vídeo com a filha, Mavie, de um ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.
O jogador de futebol mostrou a herdeira mexendo em seu cabelo e aproveitou para fazer uma pergunta: "O papai está com o que Mavie?", questionou o atleta dos Santos. "Piolho", respondeu a menina. Ao ouvir a reposta, ele gargalhou da situação.
Além de Mavie, Neymar e Bruna também são pais de Mel, de um mês. Na última terça-feira, 26, o atleta compartilhou nos Stories um novo registro fofíssimo da caçula. Na foto, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador, que também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de um ano, sua filha com Amanda Kimberlly.
