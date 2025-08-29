CARAS Brasil
  2. Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo
Atualidades / Fofura!

Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo

O jogador Neymar Jr encantou os seguidores ao compartilhar o vídeo com o comentário hilário de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi

Publicado em 29/08/2025, às 15h08

Neymar com a Mavie
Neymar com a Mavie - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 29, ao compartilhar nos Stories um vídeo com a filha, Mavie, de um ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

O jogador de futebol mostrou a herdeira mexendo em seu cabelo e aproveitou para fazer uma pergunta: "O papai está com o que Mavie?", questionou o atleta dos Santos. "Piolho", respondeu a menina. Ao ouvir a reposta, ele gargalhou da situação. 

Além de Mavie, Neymar e Bruna também são pais de Mel, de um mês. Na última terça-feira, 26, o atleta compartilhou nos Stories um novo registro fofíssimo da caçula. Na foto, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Vale lembrar que o atleta ainda é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de um ano, sua filha com Amanda Kimberlly.

Neymar Jr presta homenagem especial no aniversário do filho

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde deste domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas. Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito.

Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar. 

Davi Lucca também ganhou uma homenagem da madrasta, Bruna Biancardi. A influenciadora digital compartilhou um vídeo em que seu enteado aparece brincando com a irmã, Mavie, e encheu o menino de elogios

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais! Que Deus e preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", disse ela.

Leia também:Rafaella Santos presenteia filho de Carol Peixinho e Thiaguinho: 'Amamos!'

