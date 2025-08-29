Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo

O jogador Neymar Jr encantou os seguidores ao compartilhar o vídeo com o comentário hilário de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi

Neymar Jr divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 29, ao compartilhar nos Stories um vídeo com a filha, Mavie, de um ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

O jogador de futebol mostrou a herdeira mexendo em seu cabelo e aproveitou para fazer uma pergunta: "O papai está com o que Mavie?", questionou o atleta dos Santos. "Piolho", respondeu a menina. Ao ouvir a reposta, ele gargalhou da situação.

Além de Mavie, Neymar e Bruna também são pais de Mel, de um mês. Na última terça-feira, 26, o atleta compartilhou nos Stories um novo registro fofíssimo da caçula. Na foto, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Vale lembrar que o atleta ainda é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de um ano, sua filha com Amanda Kimberlly.

Mavie é uma graça mesmo 😂😂😂 pic.twitter.com/4nDBCeKC6G — Neymar (@neymarpc) August 29, 2025

Neymar Jr presta homenagem especial no aniversário do filho

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde deste domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas. Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito.

Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem. "Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Davi Lucca também ganhou uma homenagem da madrasta, Bruna Biancardi. A influenciadora digital compartilhou um vídeo em que seu enteado aparece brincando com a irmã, Mavie, e encheu o menino de elogios.

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais! Que Deus e preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", disse ela.

Leia também:Rafaella Santos presenteia filho de Carol Peixinho e Thiaguinho: 'Amamos!'