Maria Cavalcante se derrete ao postar foto inédita com o marido e a filha

Herdeira de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com o marido e a filha

Maria Cavalcante encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique em família nesta quarta-feira, 27.

Em seu perfil oficial, a herdeira do humorista Tom Cavalcante postou um clique em que aparece com o marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, e a filha deles, Antonella, que nasceu no começo deste mês. No registro, a bebê está dormindo no colo da mamãe, enquanto são abraçadas pelo papai.

"O infinito coube nesse abraço", se derreteu Maria na legenda da publicação, recebendo o carinho dos internautas nos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Família abençoada", escreveu outra. "Coisa mais linda, gente", falou uma fã. "Que amor", comentou mais uma.

Recentemente, Maria e Deyvid revelaram para os seguidores que decidiram seguir uma tradição após o nascimento da filha, Antonella. No vídeo postado no feed do Instagram, a jovem mostrou que eles decidiram enterrar o umbigo da menina embaixo de um pé de jabuticabeira.

"Porque tem uma tradição", explicou o papai de primeira viagem na gravação. "Segundo as tradições celestiais e ancestrais da humanidade, vamos enterrar o umbigo da Antonella na jabuticabeira porque tem a lenda que traz frutos, prosperidade", completou. "Hoje enterramos o umbiguinho da nossa pequena, semeando amor e raízes para a vida toda", escreveu Maria Cavalcante na legenda da publicação.

Confira:

Genro de Tom Cavalcante abre o coração sobre paternidade

"Pegar minha filha nos braços pela primeira vez foi a sensação mais incrível que já senti na vida. O imenso amor de pai rasgou meu peito e tomou conta de mim". É assim que o cantor sertanejo Cristiano Deyvid descreve os primeiros momentos ao lado da filha, Antonella, fruto da relação com a atriz Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante.

A primeira neta de Tom Cavalcante nasceu na madrugada do dia 9 de agosto e, desde os primeiros momentos, já inundou a família de amor e transformou por completo a vida de seu pai. "Saber que estaremos ligados para sempre e que tenho a missão de educar, cuidar e proteger minha princesa virou meu mundo de ponta-cabeça. Naquele instante, percebi que minha vida havia mudado para sempre."

O sentimento de transformação já estava presente para o artista meses antes do nascimento da herdeira. Ele se casou com Maria no início deste ano e, pouco após oficializar a cerimônia, em fevereiro, eles anunciaram a gravidez —à época, a atriz estava com dois meses de gestação.

"Quando soube que seria pai, percebi automaticamente que minhas prioridades precisavam mudar, pois iria nascer um serzinho que precisaria de mim para tudo. Tenho certeza de que serei um bom pai, pois não medirei esforços para que a Antonella sorria sempre de forma leve, mas que também cresça entendendo as responsabilidades da vida."

O músico ainda acrescenta que a paternidade carrega um sentimento que não pode ser explicado, e sim, precisa ser vivenciado. "Ser pai me transformou completamente, e é um sentimento que só quem vive essa experiência consegue entender. Hoje, tudo o que faço e penso é direcionado inteiramente para minha filha."

Agora, ele acrescenta que já tem sonhos com a criação da pequena e assegura que fará o possível para dar ensinamentos valiosos para Antonella. "Meu maior sonho como pai é poder acompanhar cada detalhe do crescimento da minha filha, estar sempre ao seu lado e, além de pai, ser seu melhor amigo. Quero ensinar à minha filha que precisamos ter discernimento para viver sem que a opinião dos outros nos influencie, que cultivar o bem todos os dias renova a alma e que uma família guiada por Deus jamais cairá", completa o sertanejo.

