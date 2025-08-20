Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida

"Semeando amor e raízes para a vida toda", disse Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante, ao dividir o momento significativo com os fãs

Maria Cavalcante usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para mostrar uma tradição que ela e o marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, decidiram seguir após o nascimento da filha, Antonella, que veio no começo do mês.

A jovem compartilhou um vídeo mostrando que eles decidiram enterrar o umbigo da menina embaixo de um pé de jabuticabeira. "Porque tem uma tradição", explicou o papai de primeira viagem na gravação. "Segundo as tradições celestiais e ancestrais da humanidade, vamos enterrar o umbigo da Antonella na jabuticabeira porque tem a lenda que traz frutos, prosperidade", completou.

"Hoje enterramos o umbiguinho da nossa pequena, semeando amor e raízes para a vida toda", escreveu Maria Cavalcante na legenda da publicação.

Os internautas reagiram nos comentários. "Não sabia dessa tradição, mas achei muito significativa", disse um seguidor. "Que a Antonella seja eternamente próspera e cheia de bençãos e realizações. Família abençoada... segue uma tradição. Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Muito legal essa tradição", afirmou uma fã. "Interessante, eu não sabia dessa tradição. Deus abençoe e que essa jabuticabeira, frutifique e fique ainda mais linda", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Antonia Lamounier Cavalcante Fontenele (@mariacavalcante)

Filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, no último sábado, 9. Após o parto, ela usou as redes sociais para compartilhar registros do quarto na maternidade, que foi personalizado para a chegada da pequena.

Na publicação, ela mostrou que o local foi decorado com um quadro de porta, fotos da família, flores, além de um enxoval personalizado para a chegada da pequena. O casal também preparou lembrancinhas de maternidade. Os amigos e familiares foram presenteados com docinhos decorados com inicial do nome da bebê. "A chegada da nossa princesa Antonella mereceu ser celebrada com carinho, segurança e beleza", celebrou Maria Cavalcante.

Alguns dias depois, a fotógrafa responsável pelos registros da bebê, Iza Costa, postou alguns cliques da recém-nascida. No post, a profissional publicou as fotos tiradas ainda na maternidade. A menina apareceu fofíssima com looks delicados e elegantes no bercinho com lençóis personalizados. "Antonella e suas primeiras fotos no quartinho da maternidade", escreveu a fotógrafa ao mostrar os cliques da neta do apresentador.

Leia também:Maria Cavalcante revela a decoração do quarto da primeira filha