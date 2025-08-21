Genro de Tom Cavalcante, Cristiano Deyvid abre o coração sobre paternidade: 'Tomou conta de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor sertanejo revela seu maior sonho como pai de Antonella, primeira neta do humorista Tom Cavalcante

"Pegar minha filha nos braços pela primeira vez foi a sensação mais incrível que já senti na vida. O imenso amor de pai rasgou meu peito e tomou conta de mim". É assim que o cantor sertanejo Cristiano Deyvid (34) descreve os primeiros momentos ao lado da filha, Antonella, fruto da relação com a atriz Maria Cavalcante (25), filha do humorista Tom Cavalcante (63).

A primeira neta de Tom Cavalcante nasceu na madrugada do dia 9 de agosto e, desde os primeiros momentos, já inundou a família de amor e transformou por completo a vida de seu pai. "Saber que estaremos ligados para sempre e que tenho a missão de educar, cuidar e proteger minha princesa virou meu mundo de ponta-cabeça. Naquele instante, percebi que minha vida havia mudado para sempre."

O sentimento de transformação já estava presente para o artista meses antes do nascimento da herdeira. Ele se casou com Maria no início deste ano e, pouco após oficializar a cerimônia, em fevereiro, eles anunciaram a gravidez —à época, a atriz estava com dois meses de gestação.

"Quando soube que seria pai, percebi automaticamente que minhas prioridades precisavam mudar, pois iria nascer um serzinho que precisaria de mim para tudo. Tenho certeza de que serei um bom pai, pois não medirei esforços para que a Antonella sorria sempre de forma leve, mas que também cresça entendendo as responsabilidades da vida."

O músico ainda acrescenta que a paternidade carrega um sentimento que não pode ser explicado, e sim, precisa ser vivenciado. "Ser pai me transformou completamente, e é um sentimento que só quem vive essa experiência consegue entender. Hoje, tudo o que faço e penso é direcionado inteiramente para minha filha."

Agora, ele acrescenta que já tem sonhos com a criação da pequena e assegura que fará o possível para dar ensinamenos valiosos para Antonella. "Meu maior sonho como pai é poder acompanhar cada detalhe do crescimento da minha filha, estar sempre ao seu lado e, além de pai, ser seu melhor amigo."

"Quero ensinar à minha filha que precisamos ter discernimento para viver sem que a opinião dos outros nos influencie, que cultivar o bem todos os dias renova a alma e que uma família guiada por Deus jamais cairá", completa o sertanejo.

A chegada de Antonella ainda foi muito celebrada por diversos famosos. Avô coruja, Tom Cavalcante compartilhou uma foto da neta em seu perfil do Instagram e recebeu diversos comentários de amigos e internautas festejando o nascimento.

"Coisa mais linda! Parabéns", escreveu a apresentadora Adriane Galisteu. "Parabéns!", disse Ana Hickmann. "Ah esse vovô Tom. Que momento especial, meu amigo. Você e Pati devem estar em estado de graça. Parabéns aos papais Maria e Cris e vivas para essa menininha linda que já veio cheia de luz! Bem-vinda Antonella", declarou a atriz Fabiana Karla na publicação que já ultrapassa 59 mil curtidas.

CONHEÇA CRISTIANO DEYVID

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Cristiano Deyvid é um cantor sertanejo, parte da dupla Jonatha e Cristiano. Ele é empresariado pelo humorista Tom Cavalcante, que também é seu sogro, já que atualmente o músico é casado com Maria Cavalcante.

Presente nas redes sociais, ele frequentemente compartilha declarações para a esposa e já foi alvo de brincadeiras do sogro. Recentemente, Tom prendeu uma melancia na barriga de Cristiano, para simular os desafios enfrentados por uma mulher durante a gravidez.