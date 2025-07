Maria Cavalcante revela a decoração do quarto da primeira filha

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante está grávida pela primeira vez e já finalizou a decoração do quarto da herdeira

Filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante já está com o quarto de bebê pronto para o nascimento de sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Tanto que ela revelou o resultado da decoração do local nas redes sociais.

Em um vídeo, Maria revelou os detalhes do espaço, que foi feito especialmente para Antonella. O quarto foi feito em tons neutros e com toques de rosa nos detalhes tanto da parede quanto do enxoval. O ambiente tem o estilo clássico e desenhos de flores e borboletas nas paredes.

A família escolheu um quarto com berço clássico, poltrona de amamentação, cama de apoio e cômoda com trocador.

Conheça o quarto de Antonella:

O casamento religioso

Chegou a grande noite do casamento de Maria Cavalcante e Cristiano! A filha de Tom Cavalcante e o cantor sertanejo oficializaram a união na noite deste sábado, 29, com cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo.

A cerimônia aconteceu com decoração clássica na igreja, repleta de flores brancas. A noiva entrou na cerimônia sendo levada pelo seu pai e usando um vestido branco de princesa. Enquanto isso, o noivo entrou na igreja com sua mãe, que usava um vestido vermelho.

Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

