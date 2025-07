Manu Gavassi compartilha registro raro de sua filha com Jullio Reis

A cantora Manu Gavassi compartilhou um novo registro da filha, Nara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis

A cantora Manu Gavassi fez uma nova aparição nas redes sociais com a filha, Nara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Nesta segunda-feira, 30, ela compartilhou uma foto da mão da pequena.

A imagem compartilhada pela artista mostra uma parte de um teclado de piano com teclas brancas e pretas. Sobre elas, aparece a mão da bebê pressionando algumas notas. No canto inferior direito da imagem, a artista ainda marcou o perfil de seu companheiro. Veja:

Storie de Manu Gavassi - Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a filha de Manu Gavassi nasceu no início de abril, mas só foi apresentada ao público no começo de maio, quando completou um mês de vida. Na ocasião, a pequena apareceu nas redes sociais vestindo uma roupinha especial: a mesma usada pela artista quando era bebê. Feito pela avó há 32 anos, o look foi restaurado recentemente e reaproveitado pela mamãe.

"Para quem reparou no bordado, essa roupa era minha de quando nasci. Minha avó costurou pra mim e achei que merecia uma atualização. Então falei com a querida Anna, que bordou nossos mascotes com todo talento e amor", escreveu a artista. Relembre!

O relacionamento de Manu Gavassi e Jullio Reis

Jullio Reis e Manu Gavassi oficializaram o namoro no Dia dos Namorados, 12 de junho de 2021, e anunciaram o noivado em maio de 2024. "Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor, Jullio. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", escreveu ela na época.

