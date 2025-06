Manu Gavassi chama atenção ao exibir o cabelo natural: 'Linda demais'

Após anos alisando os fios, a cantora e ex-BBB Manu Gavassi impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir o seu cabelo cacheado

Manu Gavassi usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 18, para mostrar seu novo visual. Ela decidiu assumir seu cabelo natural e exibiu o novo corte.

A cantora e ex-BBB apostou em um corte na altura dos ombros, além disso, também fez uma franja. Após anos usando os fios alisados, a artista chamou a atenção ao mostrar o cabelo todo cacheado.

O novo visual recebeu muitos elogios. "Tá linda demais", disse a atriz Bruna Marquezine. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Que cabelo lindo", comentou outra. "Tá linda e radiante", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Manu Gavassi é mãe de Nara, que está com dois meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Ela ainda não mostrou o rosto da bebê, nas revelou o nome ao celebrar o primeiro mês de vida dela. "(...) Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara. Te amo com toda a minha alma e com uma força que nem sabia que tinha, filha. Obrigada aos céus pela sua vida e a você pelo mês mais intenso da minha", disse na ocasião.

Confira:

Manu Gavassi exibe o cabelo natural - Foto: Instagram

Manu Gavassi mostra 'vale night' com o noivo em data especial

Manu Gavassi usou as redes sociais para mostrar que ganhou um vale night para comemorar os quatro anos de relacionamento com Jullio Reis, com quem tem uma filha, Nara, que nasceu em abril. No feed de seu perfil oficial, a cantora e ex-BBB postou uma foto em que aparece no elevador ao lado do amado e também outra em que aparece em um restaurante tomando uma taça de vinho.

Ao dividir os registros, a mamãe de primeira viagem celebrou a data especial e falou sobre as duas horas que passaram fora de casa. "Dia desses comemorando 4 anos com o amor da minha vida. Mom [mãe] and dad [pai] saíram por duas horas, bebê dormiu, uma taça de vinho foi degustada. Deu tudo certo!", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também: Manu Gavassi mostra filha usando roupa que ela vestia na infância: 'Minha avó costurou'