Manu Gavassi mostra filha usando roupa que ela vestia na infância: 'Minha avó costurou'

Manu Gavassi mostrou a filha, Nara, de um mês, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis, usando uma roupinha que foi dela quando bebê

A cantora Manu Gavassi surpreendeu os fãs ao mostrar a filha, Nara, de um mês, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis, usando uma roupinha que foi dela quando bebê. Feito pela avó há 32 anos, o look foi restaurado recentemente e reaproveitado pela artista, que compartilhou o momento nas redes sociais neste domingo, 4.

"Para quem reparou no bordado, essa roupa era minha de quando nasci. Minha avó costurou pra mim e achei que merecia uma atualização. Então falei com a querida Anna, que bordou nossos mascotes com todo talento e amor", escreveu a artista.

Manu Gavassi fala sobre roupinha da filha — Foto: Reprodução/Instagram

A pequena nasceu no início de abril, mas só apareceu pela primeira vez nas redes sociais da mãe neste sábado, 3, ao completar um mês de vida. "Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega. Um mês que te conheci com sensação térmica de reencontro. Que senti um amor desconcertante, junto com um medo profundo e jamais antes visto. Que te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério", disse a mamãe no começo da declaração.

"Um mês que meu corpo passou de casinha pra alimento. Que peço sua proteção toda vez que te amamento. Que crio músicas pras suas bochechas e pra sorrisinhos que você me dá (dizem que ainda são involuntários, nunca acreditei). Um mês e você deixa de ser recém-nascida, mas te pedindo perdão, confesso que ainda serei uma mãe recém-nascida por um bom tempo…", acrescentou.

E finalizou: "Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara. Te amo com toda a minha alma e com uma força que nem sabia que tinha, filha. Obrigada aos céus pela sua vida e a você pelo mês mais intenso da minha".

Quem é Jullio Reis, pai da filha de Manu Gavassi?

Jullio Reis é modelo e ator. Ele começou sua carreira de modelo ainda na adolescência e já fez trabalhos em outros países. Nos últimos tempos, o artista começou a se dedicar à atuação. O jovem atuou no filme S.O.S.: Mulheres ao Mar 2 em 2015 e no curta-metragem Homem Peixe, de 2019, e atualmente está focado em seus estudos de atuação. Ele foi, inclusive, selecionado para interpretar Cazuza no filme Homem com H, sobre a vida de Ney Matogrosso, que está em fase de produção. Leia mais!

Veja também: Pai de Manu Gavassi conta como está a filha e celebra chegada da neta