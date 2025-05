Maíra Cardi mostra a barriga de grávida em frente às pirâmides no Egito; vídeo

A coach Maíra Cardi e o esposo, o coach de finanças Thiago Nigro, curtem jantar luxuoso após revelarem que as pirâmides do local foram 'fechadas' para eles

Nesta segunda-feira, 26, a coach Maíra Cardi, de 41 anos, compartilhou, em seu perfil no Instagram, um vídeo em que apareceu em um ambiente à luz de velas em frente às pirâmides do Egito . Isso porque ela e o esposo, o coach financeiro Thiago Nigro, curtiram um jantar luxuoso no local e aproveitaram a ocasião para mostrar a barriga de grávida da influencer.

Recentemente, Maira anunciou que está grávida de Thiago três meses após perder o seu bebê. Isso porque ela foi diagnosticada com trombofilia - condição que tende a formar coágulos no sangue .

Na mais recente publicação, ela escreveu: "Um fim de tarde mágico… um jantar único… uma lembrança inesquecível banhada de gratidão. Eu via dessas imagens pelo insta e achava que era efeito e não realidade!, mas acreditem foi exatamente assim, sem um único filtro!", disse na legenda da publicação.

Maíra Cardi e Thiago Nigro têm pirâmides e museu fechados para eles no Egito

Na última sexta-feira, 23, Maíra declarou que as pirâmides do Egito foram 'fechadas' para ela e o marido.

"Ontem aconteceu algo único. O Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico! Uma viagem única, inexplicável, inenarrável. Nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo — e com a companhia certa que faz valer tudo. Egito só para nós", disse na ocasião.

Já no sábado, 24, ela contou que ela e Thiago foram para um evento em um museu e o espaço foi fechado para eles e outros convidados.

"Depois de termos as pirâmides só para nós… Jantar de gala dentro do maior museu de arqueologia do mundo? Sim. Tivemos o maior museu de arqueologia do MUNDO fechado só para nós — e ele sequer foi inaugurado ainda: a abertura oficial será daqui a um mês! Ainda tivemos um jantar à luz de velas… Nada do que escrevemos será capaz de descrever o privilégio dessa experiência ÚNICA", escreveu na legenda. Confira!

