Depois de pirâmides, Maíra Cardi e Thiago Nigro têm museu fechado para eles no Egito

Em viagem pelo Egito, Maíra Cardi e Thiago Nigro têm fechado para eles visitarem; casal ainda foi nas pirâmides na mesma condição

Grávida de uma menina, Maíra Cardi está viajando com o esposo, Thiago Nigro, pelo Egito. Após conhecerem as pirâmides, a coach foi com o marido para um evento em um museu e, mais uma vez, o espaço foi fechado para eles e outros convidados.

Recebendo tratamento VIP, a ex-BBB contou na rede social neste sábado, 24, como foi a experiência e postou os cliques no local. Usando um look luxuoso, composto por um vestido longo, brilhante e com fenda, a empresária celebrou a oportunidade com o amado.

"Depois de termos as pirâmides só para nós… Jantar de gala dentro do maior museu de arqueologia do mundo? Sim. Tivemos o maior museu de arqueologia do MUNDO fechado só para nós — e ele sequer foi inaugurado ainda: a abertura oficial será daqui a um mês! Ainda tivemos um jantar à luz de velas… Nada do que escrevemos será capaz de descrever o privilégio dessa experiência ÚNICA", escreveu na legenda.

Como Maíra Cardi descobriu a segunda gestação com Thiago Nigro

Nas últimas semanas, Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram que estão esperando seu segundo bebê após perderem o primeiro por conta de um aborto espontâneo. Em entrevista concedida para a CARAS Brasil, durante o lançamento dos livros deles, a coach revelou como descobriu que está grávida novamente e fez para fazer uma surpresa para o esposo.

Agora com mais de três meses de gestação, a ex-BBB contou que resolveu fazer o teste quando estava de algumas semanas durante uma viagem. A iniciativa teria vindo do marido, que ficou preocupado ao pensarem em tomar vinho, já que ela estava com a menstruação atrasada.