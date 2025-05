Maíra Cardi afirma: ‘Minhas chances de sobreviver eram quase inexistentes’

Grávida de uma filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi relembra o aborto que sofreu há poucos meses e a descoberta da trombofilia

A coach Maíra Cardi compartilhou uma reflexão sobre suas duas gestações mais recentes. Ela engravidou de um menino há alguns meses, mas sofreu um aborto espontâneo com poucas semanas de gestação. Em pouco tempo, ela descobriu mais uma gravidez e já está com 5 meses. Agora, ela terá uma menina, que será sua primeira filha com o atual marido, o influencer Thiago Nigro.

Em um post neste domingo, 18, a morena contou sobre a importância do aborto do outro bebê, já que foi assim que ela descobriu que tinha trombofilia - um problema de saúde que poderia ter tirado sua vida durante o parto.

"A caminho dos 5 meses… Mas ela vem porque o Raphá cumpriu sua missão. Estou viva porque ele veio antes! Para quem ainda não sabe, eu não estaria mais neste mundo se não tivesse perdido nosso filho. Era um menino, mas soubemos disso antes mesmo de ele existir — o profeta Saulo nos revelou, com precisão, o momento e o sexo. Com menos de 30 dias de gestação, recebemos da parte de Deus o nome: Raphá, o Deus da cura! Não entendemos o porquê naquele momento, mas obedecemos. Quando o perdemos, obviamente perguntamos: Por quê? Se ele foi fruto de uma profecia, como poderia ter ido embora tão cedo?", disse ela.

E completou: "O que não imaginávamos era que a missão dele não era apenas nascer — era curar e salvar. Hoje, só estou viva porque ele veio antes. Após perdê-lo, engravidei da nossa menina antes mesmo de o ciclo menstrual voltar. E, por conta da rapidez e facilidade para engravidar, surgiram os questionamentos dos médicos: “Como assim, tão rápido?” Então vimos que nem idade, nem fertilidade seriam obstáculos. Mas, como eu já tinha dois filhos vivos, os médicos decidiram investigar a fundo. Pediram exames que jamais pediriam para uma mãe com histórico de gestação normal. Foi então que descobrimos: se o Raphá não tivesse nos deixado, eu teria deixado todos no parto".

Por fim, ela disse que faz o tratamento diário contra a trombofilia. "Tenho trombofilia e não sabia. Minhas chances de sobreviver ao parto eram quase inexistentes. Hoje tomo diariamente uma injeção, e continuarei após o parto por mais 40 a 60 dias. Obrigada, meu filho. Prometo fazer valer a pena estar viva para a nossa família", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

O que é trombofilia? Médicas explicam

A coach Maíra Cardi foi diagnosticada com trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações. A origem da doença pode até ser hereditária e as ginecologistas Graziela Canheo, especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e Paula Fettback, especialista em reprodução assistida, explicaram em entrevista para a CARAS Digital como acontece essa predisposição, que pode até levar a um aborto.

“Durante a gravidez, a mulher já apresenta naturalmente um aumento no risco de coagulação. Se houver trombofilia associada, esse risco é potencializado, podendo comprometer a circulação na placenta e levar a complicações como abortos, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal e até óbito do bebê”, disse Dra. Graziela Canheo.

Dra. Paula Fettback contou que a trombofilia pode atrapalhar diretamente a formação adequada da placenta, essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. “A condição pode causar a formação de microtrombos nos vasos placentários, resultando em abortamentos espontâneos, insuficiência placentária e outros riscos sérios para mãe e feto”, falou.

Segundo Graziela, o diagnóstico é feito por meio de exames de sangue específicos e deve ser solicitado de forma criteriosa, respeitando a história clínica de cada paciente. A boa notícia é que o diagnóstico não impede a realização do sonho da maternidade.

“É totalmente possível engravidar e levar uma gestação tranquila com trombofilia, desde que haja acompanhamento médico adequado. O tratamento geralmente inclui o uso de anticoagulantes como heparina de baixo peso molecular e, em alguns casos, ácido acetilsalicílico (AAS), para evitar a formação dos coágulos”, destacou a Dra. Paula.

A experiência de Maíra Cardi reforça a importância do acompanhamento especializado. “Diagnosticar trombofilia no momento certo pode ser determinante para evitar perdas gestacionais e garantir o bom andamento da gravidez. Um pré-natal cuidadoso, aliado a um tratamento individualizado, protege a mulher e o bebê, oferecendo uma gestação mais segura”, finaliza Dra. Graziela Canheo.

Leia também: Grávida, Maíra Cardi mostra o tamanho da barriguinha