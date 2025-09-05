Lucas Rangel anuncia data da viagem para o nascimento da filha

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley estão prestes a viajar para os Estados Unidos para o nascimento da primeira filha do casal

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley anunciaram nas redes sociais nesta sexta-feira, 5, que estão prestes a viajar para os Estados Unidos para o nascimento da primeira filha do casal. A mulher, que está gerando a pequena Mia, está prestes a completar nove meses de gravidez.

Na publicação, o casal contou quem embarca em breve. "9 dias para embarcarmos na maior viagem das nossas vidas: a paternidade. Filha, estamos correndo com seu quartinho e tem muito amor envolvido nele. O tempo parece que passou rápido, mas foram tantos meses preparando, organizando e se dedicando, que os papais agora só querem que você chegue logo (mas, por favor, não antes de ter um berço aqui kkkkk)'".

Nos últimos dias, Lucas Rangel compartilhou que ele e o marido compraram um novo apartamento em São Paulo. Com isso, o casal pretende dividir a rotina entre Belo Horizonte e a capital paulista. "Seguiremos vindo de BH pra cá e daqui pra BH, mas agora com a pequena Mia vamos passar mais tempo por aqui também (já que a família do Bley é toda daqui)", explicou. Veja como é o imóvel!

No início de agosto, os papais celebraram os 8 meses de gestação da mulher. "Pensar que 3 meses atrás estávamos compartilhando esse sonho com vocês e agora estamos bem pertinho de ter a Mia nos nossos braços! Trouxemos novas fotinhas do ultrassom desse mês, para As Titias e Titios dela (o biquinho gente) e ainda uma fotinha juntinhos do último mês. Obrigado Deus por tamanha benção e cuidado com a gente, sabemos que a vida é uma dádiva que só você dá, por isso a Mia é um milagre que você permitiu em nossas vidas. Obrigado todos pelo carinho diário, tá chegando!!!!"

Preparação

Recentemente, Lucas Rangel e Lucas Bley bateram um papo exclusivo com a TV CARAS e falaram sobre os preparativos para a chegada da primeira filha do casal. Bley revelou que eles fizeram um curso para aprender os cuidados iniciais necessários: "Estamos muito ansiosos, mas muito realizados. Estamos olhando quartinho do casal, enxoval, fizemos curso práticos de cuidados com recém nascidos. Estamos lendo bastante."

Enxoval no Japão

Enquanto aguardam a chegada da filha, Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam nas redes sociais que visitaram uma loja no Japão para comprar itens do enxoval. Os papais mostraram em vídeo algumas das compras, incluindo roupinhas, saco de dormir, sapatinhos, chupeta e outros acessórios.

"TUDO QUE COMPRAMOS NO ENXOVAL DA MIA NO JAPÃO. A saga do enxoval já está chegando ao fim e vcs pediram pra ver o que escolhemos por aqui, gostaram? Você é Time Rangel ou Bley nas roupinhas? (eu amei minhas escolhas)", adicionou Lucas Rangel na legenda. Relembre:

Como foi o anúncio da gravidez?

A gestação foi anunciada em maio. "De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.

