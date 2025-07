Lucas Rangel e Bley revelam preparação para chegada da primeira filha: 'Aprofundando'

Lucas Rangel e Bley contam estão se preparando para a chegada de Mia, primeira filha do casal. Os dois também relembraram o início do namoro

Lucas Rangel (28) e Lucas Bley (32) bateram um papo exclusivo com a TV CARAS e fizeram algumas revelações sobre o início de namoro dos dois e como tem se preparado para a chegada da primeira filha do casal, Mia. Por meio da barriga solidária, os dois realizaram o sonho de se tornarem pais. Além disso, os dois deram dicas para quem deseja um relacionamento como o deles.

À primeira vista

Os dois começaram o relacionamento em 2020. Bley pontuou que existiu aquele momento de paixão à primeira vista, ou seja, quando ambos se conectaram e sentiram que 'era ele': "Em meio a uma pandemia, quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi no carro, quando estávamos indo embora. Passamos um final de semana juntos. Foi a primeira vez que nos vimos, após muita conversa. Eu não queria ir embora e senti que ele também não."

Lucas Rangel conta que, mesmo com comportamentos diferentes, ambos demonstram o amor à sua maneira: "Temos linguagem do amor diferente, mas se completa. Sou muito mais do 'serviço' e de querer proporcionar um momento, um presente". Bley completa: "Meu negócio é o toque. Eu aperto, abraço."

Chegada de Mia

O casal aguarda a primeira filha, que deve chegar ao mundo ao final de 2025. Recentemente, ambos comemoraram seis meses de gravidez. Os papais revelaram que, claro, a bebê é o grande presente do relacionamento dos dois. Bley conta que fizeram um curso para entender os cuidados iniciais que devem tomar: "Estamos muito ansiosos, mas muito realizados. Estamos olhando quartinho do casal, enxoval, fizemos curso práticos de cuidados com recém nascidos. Estamos lendo bastante."

Por fim, a dica que os pombinhos deixaram é se permitir viver e deixar tudo acontecer naturalmente: "Não é premetidado. No nosso caso, aconteceu por acaso. A frase é 'se permita viver um relacionamento e experiências'. Apenas viva e entenda. Não fique afobado".

