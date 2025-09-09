Key Alves declara sobre gravidez: 'Não tem como não ser transformada por algo tão grandioso'

Key Alves está grávida da primeira filha; em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela faz revelação sobre a gestação e confessa transformação

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves aguarda o nascimento de uma menina, a pequena Rosamaria, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. Ela está radiante para viver esta nova fase da vida e confessa a realização de um sonho.

Em entrevista à CARAS Brasil, Key Alves abre o coração ao falar da gestação e entrega transformação enquanto aguarda o nascimento da filha. Segundo a ex-BBB, desde o começo da gravidez, ela acreditava que estava gerando uma menina.

"Sentia muito, desde o começo! Acredito que as mães sabem, né? Quando soube que seria uma menina, tudo fez sentido! Desde o início, tinha uma sensação muito forte de que seria uma menininha. Agora, ver isso se confirmando, só fortalece essa conexão que eu já sentia", declara.

'Quero ser a melhor mãe'

Em agosto, Key Alves celebrou o chá revelação da pequena. O evento aconteceu em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, e contou com uma decoração temática country, com direito a balões, fitas coloridas e detalhes personalizados. A ex-BBB não esconde de ninguém a felicidade que está com a gestação da pequena.

"Meu coração está transbordando de felicidade! Eu sempre sonhei em ter uma filha, então saber que vou ser mãe de uma menininha é algo que toca muito o meu coração. Eu já imagino ela correndo pela casa, e isso me deixa ainda mais animada. Quero ser a melhor mãe do mundo para ela, sempre", diz.

Realização de um sonho

Key Alves revela que sempre sonhou com a maternidade em sua vida, mas que não esperava que seria tão especial da maneira como está sendo: "Uma experiência maravilhosa, cheia de descobertas", afirma. Apesar da realização, ela menciona os desafios.

"Não vou mentir, tem dias mais desafiadores, mas a sensação de saber que estou gerando uma vida é algo surreal. Sempre sonhei com a maternidade, mas confesso que não imaginava que seria tão mágico quanto está sendo. Tem sido um mix de sentimentos, mas é um sonho que está se tornando realidade, e eu estou muito feliz por isso!", revela.

'Não tem como não ser transformada'

Key reflete que sua vida está sendo transformada com a gravidez da pequena Rosamaria e trouxe impactos na rotina: "A gestação trouxe uma paz e uma calma que eu não imaginava sentir". A jogadora aponta as transformações.

"Nossa, a transformação tem sido enorme. Eu estava acostumada com a vida mais agitada, focada nos meus treinos, competições, e agora minha prioridade tem mudado [....] Estou mais conectada comigo mesma, com o meu corpo, com as mudanças… é um processo de aprendizado diário. E claro, eu estou me tornando mais sensível, mais cuidadosa, e também mais grata por cada momento. Não tem como não ser transformada por algo tão grandioso", finaliza a ex-BBB Key Alves.

