  2. Menino ou menina? Key Alves faz chá revelação e descobre o gênero do bebê
Bebê / Revelação

Menino ou menina? Key Alves faz chá revelação e descobre o gênero do bebê

A ex-BBB e atleta Key Alves reuniu seus convidados para comemorar a chegada do primeiro filho com Bruno Rosa em um chá revelação com tema country

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 18h50

Katy, Key e Keizi
Katy, Key e Keizi - Fotos: Leo Franco / AgNews

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves celebrou nesta terça-feira, 19, o chá revelação do primeiro filho com o cantor Bruno Rosa. O evento aconteceu em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, e contou com uma decoração temática country, com direito a balões, fitas coloridas e detalhes personalizados. A festa reuniu cerca de cem convidados, incluindo familiares, amigos e padrinhos da criança.

O ponto alto da festa aconteceu no fim da tarde, durante o pôr do sol, quando o casal revelou o sexo do bebê. Entre muita expectativa e emoção, a fumaça cor-de-rosa tomou conta do cenário, confirmando que os dois esperam uma menina. Apenas Kety Alves, irmã gêmea de Key e madrinha da bebê, sabia do segredo e foi a responsável por organizar a surpresa.

Antes mesmo do chá de bebê, Key já havia comentado com seguidores que acreditava estar esperando uma menina. Em interações nas redes sociais, ela contou que tinha esse pressentimento desde o início da gestação, o que aumentou ainda mais a expectativa para a revelação oficial.

Bruno Rosa e Key Alvez
Fotos: Leo Franco / AgNews
Bruno e Key
Fotos: Leo Franco / AgNews

O evento também teve churrasco, drinks personalizados e shows de duas bandas. A decoração seguiu a temática country, com elementos que remetem à vida na fazenda. Os convidados foram orientados a usar roupas nas cores rosa ou azul, enquanto os futuros papais optaram pelo branco. No convite, Key pediu que os presentes fossem pacotes de fraldas, que serão destinados para a bebê.

Foi a primeira vez que Key conseguiu reunir toda a sua família com a do namorado, algo que ela destacou como muito especial. “Essa é a primeira vez que conseguimos juntar todo mundo. Foi um esforço de todos, cada um folgou do trabalho e comprou passagem para viver esse momento com a gente”, disse a atleta, que anunciou a gravidez no início de julho.

Keyt, Bruno, Key e Fabinho
Fotos: Leo Franco / AgNews

As irmãs Keyt, Key e Keizi
Fotos: Leo Franco / AgNews

Bruno e Key Alves
Fotos: Leo Franco / AgNews

Leia também: Key Alves relata principais mudanças no corpo durante primeira gravidez

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

BebêKey Alves
Key Alves Key Alves  

