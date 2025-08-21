Por que Rosamaria? Key Alves revela motivo por trás da escolha do nome da filha

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, RosaMaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, que vai se chamar RosaMaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. Após a repercussão do nome da pequena, ela usou as redes sociais para explicar a escolha, motivada por razões pessoais e religiosas.

Segundo ela, o nome é uma mistura de homenagem ao pai da neném e a Santa Maria, de quem é devota. “Rosamaria é um nome que veio na nossa cabeça por conta do sobrenome do Bruno, que é Rosa. Como ele tem esse sobrenome, eu lembrei que existe esse nome, Rosamaria, tudo junto.”

E continuou: “Não teve inspiração em ninguém, em alguém que se chamava Rosamaria, não teve nada disso. Esse nome veio depois que eu comecei a namorar o Bruno. Eu acho lindo esse nome. Se você não gosta, cuida da sua vida, não me importa.”

“Lembrando que se trata de uma criança, então menos, gente. Cada um coloca o nome que quer. Se você não gostou, vai lá, faz um filho e bota o nome que você quer.” E detalhou: “Maria é porque a gente ama Nossa Senhora, a nossa Santa Maria. A gente quis juntar a nossa Santa Maria, mãe de Deus, que a gente é devoto e ama.”

“Então, ficou Rosamaria. Foi essa a inspiração que a gente teve para o nome da nossa filha. É exatamente por isso. Até porque o quarto do bebê, os emojis que nós queremos fazer nas lembrancinhas do parto, nas roupinhas serão uma rosa e uma santinha.”

Significado do nome

Segundo a revista Crescer, o nome Rosa tem origem no latim rosa, que significa “flor”. Considerada uma das flores mais populares e simbólicas, a rosa está associada à beleza, ao amor e à delicadeza. Já Maria vem do hebraico, derivado de Miryam, e carrega um significado profundo, podendo ser interpretada como “senhora soberana” ou “aquela que ama”.

Como foi o chá revelação?

O evento aconteceu em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, e trouxe uma decoração temática country, com balões, fitas coloridas e detalhes personalizados. Cerca de cem convidados, entre familiares, amigos e padrinhos da criança, participaram da celebração.

No final da tarde, durante o pôr do sol, o casal revelou o sexo do bebê: a fumaça cor-de-rosa tomou conta do ambiente, confirmando que esperam uma menina. O segredo havia sido mantido apenas por Kety Alves, irmã gêmea de Key e madrinha da bebê, que foi a responsável por organizar a surpresa.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em uma publicação no Instagram, a atleta compartilhou um vídeo especial e escreveu: "Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família."

