Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Grávida, Maíra Cardi reflete após comprar o enxoval da filha: 'É muito bizarro'
Bebê / maternidade

Grávida, Maíra Cardi reflete após comprar o enxoval da filha: 'É muito bizarro'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 12h43

Maíra Cardi
Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Nesta sexta-feira, 15, ela publicou nas redes sociais um vídeo mostrando algumas das peças compradas para o enxoval da bebê e refletiu sobre o alto valor das roupas infantis.

"Eu estou aqui com minha malinha de coisas que eu comprei para a neném. É umas coisas muito fofas, né? Passa muito rápido, então eu peguei coisas desde um mês, bonitinhas, pequenininhas. É muito bizarro as coisinhas pititicas das criancinhas, o tanto que é caro. Uns trens que não fazem sentido nenhum", iniciou.

"Você vai pagando o preço de um vestido de adulto para esse toco de roupa. Por que se você não gostou com o tecido? Pela lógica, esse pedaço de pano deveria ser barato, porque normalmente, quando você vai em uma costureira, paga pelo metro do tecido. Mas por que roupa de bebê é tão caro se é tão pequenininho? Tem o trabalho da costura, que a gente não pode desconsiderar, mas tinha que ser mais barato pelo tamanho do tecido e pelo tanto que a gente usa", continuou sua reflexão.

E pontuou: "Mas o que acontece? Eles se apegam no nosso emocional de mãe. Em geral, o primeiro filho, ou cria-se uma expectativa mesmo não sendo o primeiro. Então, você compra o que for necessário ou gasta o que for necessário em uma festa. Não estamos falando do pedaço de roupa, e sim do seu sonho de ser mãe e ver seu filho vestidinho. Então, eu acho que o mercado se aproveita do seu sonho e finca a faca."

Em seguida, ela contou que comprou cerca de dez malas de roupa para a filha. "Eu tive muita diferença entre os meus filhos", disse ela, que recordou ter engravidado de seu filho mais velho aos 17 anos. "Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha nada. Então eu usava o que davam para mim. O Lucas tinha as coisinhas bonitinhas dele e eu me sacrificava para pagar".

Já na gravidez de sua segunda filha, ela lembrou que tinha uma condição financeira melhor e, por isso, pôde comprar mais coisas para a pequena. Sobre a terceira filha, ela confessou:  "Eu devo ter passado do que precisava. Com certeza não vou conseguir usar tudo, e eu tenho essa consciência. Só que, quando você tá comprando, vai no emocional."

Vale lembrar que Maíra Cardi e Thiago Nigro ainda não decidiram o nome da bebê e, por isso, se referem a ela pelo apelido carinhoso “Bolota”.

Filhos de Maíra Cardi

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel.  Além de Sophia Cardi, de 6 anos, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

maíra cardi
Mayra Cardi Mayra Cardi   

