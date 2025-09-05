CARAS Brasil
  Filha do cantor Leandro mostra comemoração intimista do mesversário da caçula
Bebê / Família linda

Filha do cantor Leandro mostra comemoração intimista do mesversário da caçula

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, encantou os fãs ao mostrar a família reunida na comemoração do quarto mês de Isabela

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 16h45

Lyandra Costa comemora o mesversário da filha
Lyandra Costa comemora o mesversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

A médica dermatologista Lyandra Costa encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos inéditas em família nesta sexta-feira, 5. 

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) mostrou a comemoração intimista do quarto mês de sua filha, Isabela. Nas fotos, ela aparece sorridente ao lado do marido, Lucas Santos, que está segurando a caçula, enquanto ela está com o primogênito, José, de três anos. 

Na mesa, está o bolo que eles escolheram para comemorar a data especial, decorado com várias flores no topo. Ao dividir os registros, Lyandra se derreteu: "E de repente, uma foto corrida no horário do almoço torna o momento eterno! Feliz 4 meses, minha boneca! Sua família te ama mais do que tudo!!!!!", escreveu a médica na legenda da publicação. 

Os internautas parabenizaram a caçula e a família nos comentários. "Linda família. Muita saúde e paz. Parabéns, bebezinha linda", disse uma seguidora. "Deus abençoe essa linda família", comentou outra. "Família linda e abençoada. Feliz 4 meses, Isabela", escreveu uma fã. "Parabéns pra essa princesa linda. Que o anjinho da guarda proteja sempre ela... Família linda demais", falou mais uma. 

Recentemente, Lyandra compartilhou fotos inéditas de José e Isabela. Nas imagens postadas no feed de seu perfil, o herdeiro mais velho da médica dermatologista aparece dando um belo sorriso, enquanto a irmã caçula está em seu colo. "Ver o amor dele por ela é o que mais enche e transborda o meu coração de alegria! Nossa Bela vai ter sempre um ombro amigo e protetor na vida. Que vocês sejam sempre unidos, amigos, parceiros e confidentes! Que saibam se cuidar e se respeitar por toda a vida! Mamãe ama vocês infinito", disse a mamãe coruja. 

Confira: 

Filha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual. A médica dermatologista, mãe de José e Isabela, frutos de seu casamento com Lucas Santos, decidiu passar por uma transformação radical e impressionou ao surgir loiríssima. Em seu perfil oficial, ela compartilhou uma foto com o cabeleireiro e falou sobre a mudança. 

"Com o MELHOR! Mais dedicado e talentoso do mundo - vou demorar uns dias pra superar esse cabelo. Obrigada sempre meu amigo! 8 anos juntos and counting", escreveu Lyandra, recebendo vários elogios. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Belíssima, parece uma boneca, Lyandra! Seus olhos são encantadores", comentou outra. "Impecável", afirmou um fã. "Arrasou, linda demais", falou mais uma. Confira!

Leia também:Filha do cantor Leandro abre o jogo sobre perda de peso após segunda gestação

