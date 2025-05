Filha de Bia Miranda recebe alta hospitalar após 1 mês de internação

A ex-A Fazenda Bia Miranda revelou que a filha, Maysha, já pode ir para casa com a família; bebê estava internada desde o nascimento

Bia Miranda finalizou a semana com ótimas notícias! Na tarde desta sexta-feira, 30, a influenciadora digital revelou ao público que a filha caçula, Maysha, de 1 mês de vida, finalmente recebeu alta hospitalar e já pode seguir para casa.

A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, estava internada desde o dia do nascimento, em 23 de abril, devido a prematuridade. Visivelmente feliz, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, comemorou a novidade.

"Gente, acabamos de receber a notícia, estávamos indo para o hospital agora. A Maysha ganhou alta! Então vamos arrumar as coisinhas dela. Graças a Deus, minha neném vai vir para casa", declarou Bia Miranda.

" Hoje a ida ao hospital vai ser diferente, porque eu sei que a minha filha vai voltar comigo. Estou muito feliz, gente, é tanta alegria que dá vontade de gritar", completou a influenciadora, revelando que já havia separado a saída maternidade da menina.

Vale lembrar que além de Maysha, Bia Miranda também também é mãe de Kaleb, que completará 1 ano de vida na próxima semana, fruto da antiga união com DJ Buarque.

Bia Miranda celebra alta da filha - Reprodução/Instagram

O valor gasto na internação da filha de Bia Miranda

Na tarde de quinta-feira, 29, um dia antes de Maysha receber alta, Bia Miranda realizou uma visita à pequena no hospital e aproveitou para dividir com o público o novo valor gasto no tratamento da filha.

Anteriormente, a ex-A Fazenda revelou que precisou pagar mais de R$ 25 mil somente em três dias de UTI de Maysha. De acordo com Bia Miranda, o plano de saúde da bebê não cobriu os gastos.

"Mais 25k. Gente, a saúde no Brasil é cara mesmo, né? A cada três dias no hospital é 25k. Para quem está perguntando sobre o plano, o plano recusou, não quis cobrir, acreditam? Estou na justiça agora para ver isso", disse ela.

