Bia Miranda explica por que a filha caçula ainda está na UTI

A ex-A Fazenda Bia Miranda atualizou o quadro de saúde da filha caçula, Maysha, internada na UTI desde o nascimento prematuro

A influenciadora digital Bia Miranda compartilhou novas atualizações do quadro de saúde da filha caçula, Maysha. A bebê, fruto de sua relação com Samuel Sant'Anna, está internada na UTI desde o nascimento prematuro, ocorrido em abril deste ano.

Na noite de quinta-feira, 15, a ex-A Fazenda seguiu junto com o companheiro até a maternidade para visitar a pequena e aproveitou para contar ao público que a acompanha como ela está. De acordo com Bia, Maysha ainda não saiu da UTI devido ao peso atual.

Apesar da bebê estar saudável e evoluindo a cada dia, ela ainda precisa atingir o peso ideal para receber alta e ir para casa com a família. " A Maysha já está com 2,35 kg. Parece que esse 100 [gramas] nunca chega. Quanto mais perto está, mais longe fica", declarou a influenciadora.

"É desesperador, porque quando achamos que ela vai sair, não sai porque tem que engordar mais um pouco. Aí, quando achamos que chegou nos 100, não chegou, está no 30", completou Bia Miranda, esperançosa de que, em breve, a bebê estará em casa.

Vale lembrar que a caçula da famosa chegou ao mundo no dia 23 de abril e está há quase um mês internada na UTI. Além de Maysha, Bia também é mãe do pequeno Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Quando Bia Miranda e DJ Buarque terminaram?

A relação de Bia Miranda e DJ Buarque chegou ao fim em agosto de 2024 , poucos meses após o nascimento de Kaleb, primeiro filho do ex-casal. Atualmente, o pequeno mora com o músico em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da influenciadora digital.

