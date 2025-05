Filha de Bia Miranda recebe alta após mais de 1 mês internada

Bia Miranda celebra a alta hospitalar da filha caçula, Maysha, que estava internada desde o nascimento em abril

A influenciadora digital Bia Miranda surpreendeu ao contar que sua filha caçula, Maysha, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 30. A bebê estava internada desde o nascimento há mais de um mês.

Maysha nasceu prematura de 33 semanas de gestação em 23 de abril de 2025. Ela precisou ficar na UTI Neonatal para ganhar peso, mas, quando estava prestes a atingir sua meta, ela teve outros problemas de saúde. A influencer contou que a filha teve apneia, bradicardia e infecção urinária, o que prolongou o seu período no hospital.

Agora, a bebê se recuperou e já está em casa com os pais. Nas redes sociais, Bia mostrou uma foto com a filha no colo ao se preparar para deixar o hospital com a herdeira.

Filha de Bia Miranda ganha presente luxuoso

Recentemente, Bia Miranda revelou que faria uma pequena comemoração com um bolinho para celebrar a vida da filha caçula, Maysha, que completou 1 mês de vida. Por estar internada desde o nascimento, a bebê não ganhou uma festinha em casa.

Bia também compartilhou com os seguidores o presente que a pequena ganhou do pai. Por meio de um vídeo, a influenciadora revelou que Samuel Sant'Anna comprou uma pulseira de ouro com o nome da menina gravado e um par de brincos de diamantes; confira detalhes!

O filho mais velho de Bia Miranda

Além de Maysha, que chegou ao mundo no dia 23 de abril deste ano, Bia Miranda também é mãe do pequeno Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação entre os dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino.

Atualmente, o pequeno mora com Buarque em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da influenciadora digital.

