Especialista alerta Bia Miranda em pontos críticos com filha na UTI: 'Tem urgência'

A recuperação da bebê de Bia Miranda envolve mais do que amamentação e fisioterapeuta alerta para pontos críticos nos cuidados pós-UTI; veja

A pequena Maysha, filha de Bia Miranda, ainda permanece na UTI neonatal após nascer prematura. Mesmo apresentando melhora e ganhando peso, o momento da tão aguardada alta exige atenção redobrada. Mas como será esse retorno para casa? Quais são os principais cuidados que os pais devem ter com um bebê prematuro?

A CARAS Brasil conversou com a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados neonatais, que explicou os desafios que aguardam a família nesse início de jornada fora do hospital.

Amamentar um bebê prematuro é mais difícil do que parece?

Segundo Alessandra, o aleitamento de bebês prematuros apresenta obstáculos importantes. Entre eles, estão a imaturidade no reflexo de sucção, cansaço durante as mamadas e dificuldade de coordenar sucção e deglutição.

"Os principais desafios para um bebê prematuro no aleitamento materno incluem a imaturidade do reflexo de sucção, cansaço durante as mamadas, dificuldades para coordenar sucção e deglutição, além de um gasto energético maior. E o bebê prematuro tem urgência no ganho de peso", alertou.

Para manter a amamentação eficaz após a alta, a especialista recomenda estratégias práticas: "É essencial oferecer o peito em livre demanda, respeitando o ritmo do bebê, estimular a pega correta com orientação de uma especialista em amamentação, utilizar técnicas de ordenha elétrica para estimular a produção de leite e usar como complemento, já que o prematuro se cansa rapidamente e não consegue ingerir a quantidade necessária para seu desenvolvimento".

"Além de acompanhar o ganho de peso e a hidratação (fraldas molhadas e evacuações regulares) para assegurar que a ingestão de leite está adequada", completou.

O que os pais devem observar nas primeiras semanas em casa?

A adaptação fora da UTI exige mais do que carinho e atenção. A fisioterapeuta alerta para a importância dos cuidados específicos voltados ao desenvolvimento motor e respiratório.

"Os cuidados fisioterapêuticos em casa são essenciais para o desenvolvimento motor e respiratório do bebê prematuro. Entre os principais cuidados estão: a estimulação motora suave, com movimentos delicados de alongamento e flexão para fortalecer músculos e articulações, sempre sob orientação de um fisioterapeuta pediátrico ou osteopata. Posicionamento adequado: evitar posições que sobrecarreguem a musculatura frágil", diz a profissional.

Ela também destaca a importância do contato pele a pele, que fortalece o vínculo entre pais e bebê: "A posição canguru (pele a pele) é excelente para fortalecer o vínculo e ajudar no desenvolvimento respiratório, além de também atuar na manutenção da produção láctea".

"Monitoramento de sinais de desconforto, como a observação constante da respiração, cor da pele e padrão de sono, ajuda a identificar qualquer alteração. Além do olhar fisioterapêutico, é necessário acompanhamento fonoaudiológico para o fortalecimento da cavidade oral do bebê, tornando a amamentação mais efetiva", afirmou.

Como ajudar um bebê prematuro a ganhar peso de forma saudável?

No caso de Maysha, o ganho de peso é essencial para a alta hospitalar. Mas esse processo precisa ser conduzido com muito cuidado.

"Para assegurar o ganho de peso do bebê prematuro, primeiro é importante entender como está a produção de leite da mãe. Uma das coisas que muitas vezes falta no sistema de saúde é a orientação adequada para as mães de prematuros, sobre a necessidade de proteger a produção láctea com estímulos, logo após o parto, mesmo que o bebê não mame no seio após nascer. Aliás, este “primeiro leite” (colostro), é fundamental para a saúde e proteção deste bebê, reduzindo, inclusive, tempo de internação", explicou Alessandra.

Ela destaca ainda a importância da rotina alimentar: "Em casa, a amamentação deve ocorrer em intervalos mais curtos, fazendo com que o bebê mame mais vezes no dia. Se necessário, complementar com leite materno ordenhado ou fórmula, via copinho ou relactação, com acompanhamento de especialista".

Outras medidas também fazem diferença: "Usar muito a técnica canguru: o contato pele a pele ajuda na regulação da temperatura, melhora a digestão e estimula o ganho de peso. Evitar o uso de bicos artificiais como a chupeta, que além de prejudicar a pega correta no seio, piora distúrbios orais e representa gasto calórico, ou seja, o bebê já chega no seio cansado e acaba mamando menos".

A fisioterapeuta finaliza com uma recomendação importante: "Ter uma equipe multidisciplinar nestes casos é fundamental para que o bebê prematuro se recupere rápido e tenha um desenvolvimento adequado".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maysha (@mayshaoriginal)

Quem é Bia Miranda?

Anna Beatriz Miranda, mais conhecida como Bia Miranda, é influenciadora e modelo que ganhou fama por ser neta adotiva de Gretchen e por sua participação no reality show A Fazenda 14, da Record. Nas redes sociais, a jovem coleciona polêmicas, como brigas públicas com a mãe, Jenny Miranda e ex-namorados. Além de Maysha, ela é mãe de Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Leia também: Bia Miranda decide que não vai mais mostrar a filha recém-nascida: 'Deseja o mal'