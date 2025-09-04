Filha de Aretha Oliveira rouba a cena em comemoração de mesversário: 'Seriedade'

A atriz Aretha Oliveira compartilhou um vídeo encantador para comemorar o quinto mês de vida de Aniki, sua filha com Sebastián Goldberg

Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um registro encantador em família para comemorar mais um mês de vida da filha.

Nesta quinta-feira, 4, Aniki, filha da atriz com o argentino Sebastián Goldberg, completou cinco meses de vida, e os papais fizeram questão de comemorar de uma forma intimista.

Em seu perfil no Instagram, a artista, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas (1997), do SBT, postou um vídeo em que aparece com a herdeira no colo, enquanto o marido segura um bolo de chocolate com uma vela com o número cinco. Os dois beijam a cabela de Aniki, que está bem séria no registro, e depois assopram a velinha.

Ao dividir a gravação, Aretha celebrou o mesversáro da herdeira e brincou sobre a seriedade da bebê. "Mais um mês de muito amor, aprendizados, desafios, gostosuras, e muitos sorrisos. (apesar da seriedade da Aniki neste vídeo, rs). Feliz 5 meses, minha, menina, minha Aniki", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas se derreteram nos comentários. "Lindos!!! Deus abençoe muito sua princesinha", disse uma seguidora. "Viva, Aniki! Que continua a cara do pai, mas com um Q de Aretha cada vez mais forte, hein!", observou outra. "Meu Deus, 5 meses já?? Como o tempo está voando. Linda", falou uma fã.

Recentemente, Aretha abriu uma caixinha de perguntas e respondeu se pretende ter mais filhos. "Não consigo pensar nisso agora. Eu nem achei que eu fosse ser mãe, eu não tinha esses planos. E se eu fosse mãe seria através da adoção, sempre falei isso aqui", respondeu.

"Hoje eu não penso nisso, mas se em algum momento eu mudar de ideia, seria através da adoção. Até porque, provavelmente, até eu ter vontade de ter outro, eu não poderia ter de forma natural, comecei tarde, tive a Aniki com 40. Então é isso, se vier eu vou matar esse desejo e realizar esse sonho que, na verdade, seria adotar uma criança", completou a famosa.

Confira:

Aretha Oliveira faz relato sincero sobre amamentação

No Dia Mundial da Amamentação, a atriz Aretha Oliveira decidiu dividir com os seguidores das redes sociais como tem sido a sua experiência com Aniki, sua primeira filha com o argentino Sebastián Goldberg. Em seu perfil oficial, a artista, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas (1997), do SBT, compartilhou vários registros em que aparece amamentando a herdeiro e fez o seu relato.

"Dia Mundial da Amamentação, e eu aqui vivendo essa experiência que sem dúvida é desafiadora e absolutamente divina! Neste processo, que não foi nada fácil no início, teve muita dor, lagrimas, angustia, diria até que desespero, mas não faltou amor, determinação, resiliência, muito apoio, e o desejo absoluto de fazer dar certo, e deu!!", disse ela.

"Estamos na livre demanda, e amo vê-la com sua boca de peixinho no meu peito, se alimentando, se acalmando, se regulando, se fortalecendo, se imunizando, e tantas outras coisas que ela encontra na amamentação. E que sigamos assim, coladinhas, nessa troca linda e tão cheia de amor", finalizou o texto.

