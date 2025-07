Aretha Oliveira mostra a filha e seguidores apontam: 'A cara do papai'

Parecem? A atriz Aretha Oliveira postou fotos inéditas de Aniki, sua filha com Sebastián Goldberg, e os fãs apontaram a semelhança da menina com o pai

Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de Aniki, de três meses, sua filha com o argentino Sebastián Goldberg.

Nas fotos postadas no feed, a bebê aparece usando uma calça preta e uma blusa de frio branca com um gatinho estampado, e esbanjou fofura ao fazer caras e bocas. Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Eu acho que vi uma gatinha!", escreveu a atriz, que interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT.

O post recebeu diversos comentários e muitos fãs apontaram a semelhança de Aniki com o pai. "Perfeita", disse uma seguidora. "Que riqueza!!! Simpaticíssima e linda demais!", escreveu outra. "Linda, linda! Uma mini Sebas", comentou uma fã. "Que biquinho lindo. A cara do papai", falou mais uma. "Carinha do papi!! Linda essa gatinha", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que a filha de Aretha completou três meses de vida no último dia 4. Para comemorar a data especial, a atriz postou um vídeo segurando a herdeira no colo, enquanto seu marido estava com o bolo. Depois, os dois beijaram a cabeça da menina e sopraram a velinha. "3 meses de Aniki! Fim da exterogestação, dizem que agora inicia-se uma nova fase do bebê. Não sei, pra mim cada semana é uma fase diferente, ela muda tão rápido, já está tão grande que da até nervoso, rs", disse ela em um trecho.

Aretha Oliveira revela se pretende ter mais filhos

A atriz Aretha Oliveira decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories e foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos. Ela é mãe de Aniki. "Você pretende ter mais filhos?", questionou um internauta.

"Aniki não tem três meses, não consigo pensar nisso agora", respondeu a artista. Depois, Aretha falou sobre a possibilidade de adotar uma criança. "Eu nem achei que eu fosse ser mãe, eu não tinha esses planos. E se eu fosse mãe seria através da adoção, sempre falei isso aqui. Hoje eu não penso nisso, mas se em algum momento eu mudar de ideia, seria através da adoção. Até porque, provavelmente, até eu ter vontade de ter outro eu não poderia ter de forma natural, comecei tarde, tive a Aniki com 40. Então é isso, se vier eu vou matar esse desejo e realizar esse sonho que na verdade seria adotar uma criança", disse a famosa. Confira!

