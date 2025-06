Aretha Oliveira abre o coração e revela se pretende ter mais filhos

Mãe de Aniki, de dois meses, a atriz Aretha Oliveira respondeu a pergunta de uma seguidora e revelou se pretende aumentar a família

A atriz Aretha Oliveira decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta terça-feira, 24, e foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos. Ela é mãe de Aniki, que completou dois meses no começo do mês.

"Você pretende ter mais filhos?", questionou um internauta. "Aniki não tem três meses, não consigo pensar nisso agora", respondeu a artista, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT.

Depois, Aretha falou sobre a possibilidade de adotar uma criança. "Eu nem achei que eu fosse ser mãe, eu não tinha esses planos. E se eu fosse mãe seria através da adoção, sempre falei isso aqui", ressaltou a atriz, casada com o argentino Sebastián Goldberg.

"Hoje eu não penso nisso, mas se em algum momento eu mudar de ideia, seria através da adoção. Até porque, provavelmente, até eu ter vontade de ter outro eu não poderia ter de forma natural, comecei tarde, tive a Aniki com 40. Então é isso, se vier eu vou matar esse desejo e realizar esse sonho que na verdade seria adotar uma criança", completou a famosa.

Aretha Oliveira mostra a filha com look estiloso

Recentemente, Aretha Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao postar novas fotos de sua filha, Aniki, fruto de seu casamento com Sebastián Goldberg. A atriz mostrou a herdeira toda estilosa com um look de moletom rosa, além de uma tiara de laço na cabeça.

Já na legenda, Aretha falou sobre a dificuldade de escolher peças para a pequena usar, já que se optar por tamanho recém-nascido fica pequeno, mas outros tamanhos fica grande. "Naquele momento que lookinho RN ta ficando pequeno, e o P ainda é um pouco grande! Mas não tô dando conta dessa baby de menos de 2 meses com moletom. É muito gostosura, ou não é?!!!", escreveu a mamãe coruja. Veja a publicação!

