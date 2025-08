Aretha Oliveira faz relato sincero sobre amamentação: 'Experiência desafiadora'

No Dia Mundial da Amamentação, a atriz Aretha Oliveira compartilhou fotos com a filha e abriu o jogo sobre sua experiência

No Dia Mundial da Amamentação, comemorado nesta sexta-feira 1º, a atriz Aretha Oliveira decidiu dividir com os seguidores das redes sociais como tem sido a sua experiência com Aniki, de três meses, sua primeira filha com o argentino Sebastián Goldberg.

Em seu perfil oficial, a artista, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas (1997), do SBT, compartilhou vários registros em que aparece amamentando a herdeiro e fez o seu relato. "Dia Mundial da Amamentação, e eu aqui vivendo essa experiência que sem dúvida é desafiadora e absolutamente divina!", confessou.

Aretha confessou que o começo foi bastante difícil. "Neste processo, que não foi nada fácil no início, teve muita dor, lagrimas, angustia, diria até que desespero, mas não faltou amor, determinação, resiliência, muito apoio, e o desejo absoluto de fazer dar certo, e deu!!", acrescentou.

"Estamos na livre demanda, e amo vê-la com sua boca de peixinho no meu peito, se alimentando, se acalmando, se regulando, se fortalecendo, se imunizando, e tantas outras coisas que ela encontra na amamentação. E que sigamos assim, coladinhas, nessa troca linda e tão cheia de amor", finalizou o texto.

Vale lembrar que Aniki completou três meses no dia 4 de julho. Na ocasião, Aretha Oliveira compartilhou um vídeo em que aparece segurando a bebê no colo enquanto os dois beijam a cabeça da herdeira e sopram a velinha. "3 meses de Aniki! Fim da exterogestação, dizem que agora inicia-se uma nova fase do bebê. Não sei, pra mim cada semana é uma fase diferente, ela muda tão rápido, já está tão grande que da até nervoso, rs. Entre todos os desafios tento lembrar sempre de curtir cada etapa, cada novidade, comemorar cada avanço, cada riso, cada olhar cada vez mais atento, e agradecer, agradecer muito pela nossa menina e por mais um mês da nossa família com ela", disse ela.

Confira:

Aretha Oliveira mostra a filha e seguidores apontam semelhança com o pai

Recentemente, Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de Aniki, de três meses, sua filha com o argentino Sebastián Goldberg. Nas fotos postadas no feed, a bebê aparece usando uma calça preta e uma blusa de frio branca com um gatinho estampado, e esbanjou fofura ao fazer caras e bocas.

Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Eu acho que vi uma gatinha!", escreveu a atriz, que interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT. O post recebeu diversos comentários e muitos fãs apontaram a semelhança de Aniki com o pai. "Linda, linda! Uma mini Sebas", comentou uma fã. "Que biquinho lindo. A cara do papai", falou mais uma. "Carinha do papi!! Linda essa gatinha", afirmou uma admiradora. Veja a publicação!

Quem é Aretha Oliveira?

A atriz Aretha iniciou sua trajetória artística aos 5 anos, participando da novela Brasileiras e Brasileiros (1990), no SBT.

'Chiquititas' (1997–2001) - Interpretou a personagem Pata na primeira versão brasileira da novela infantil do SBT, sendo a única atriz do elenco infantil a integrar todas as temporadas.

Influenciadora digital - Atua como influenciadora no Instagram (@arethaoliveiraoficial), compartilhando conteúdos sobre beleza, autoestima, cuidados com cabelo e estilo de vida.

Casamento e maternidade - Casada com o argentino Sebastian Goldberg desde 2015, Aretha anunciou sua primeira gravidez em outubro de 2024. Em abril de 2025, deu à luz sua filha, Aniki.

Ativismo e representatividade - Destaca-se como ativista do movimento negro e reconhece a importância de sua personagem Pata para meninas negras que se viam representadas na televisão.

