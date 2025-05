Famosos lamentam a morte do filho de Tati Machado na reta final da gravidez

A apresentadora Tati Machado anunciou nesta terça-feira, 13, a perda de seu primeiro filho, Rael, com 33 semanas de gestação

A apresentadora e jornalista Tati Machado, que estava à espera de Rael, perdeu o bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi revelada nesta terça-feira, 13, por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais da comunicadora.

De acordo com a equipe de Tati, ela seguiu para um hospital após notar a ausência de movimentos do filho. Após passar por exames, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê com 33 semanas de gestação.

Tati, então, passou por um trabalho de parto "cercado de amor, coragem e profunda dor". Após a triste notícia, diversos famosos, amigos e internautas prestaram apoio à apresentadora e ao marido, Bruno Monteiro.

"Com o coração apertado, recebi a notícia de que minha querida amiga Tati Machado perdeu seu bebê. Que Deus conforte seu coração e lhe dê forças para atravessar esse momento tão difícil. Estou com você, Tati, em pensamento e oração", declarou o ator Rodrigo Lombardi.

"Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho. Não existem palavras certas para momentos como esse. Só o amor. Sua força, sua alegria e sua luz sempre contagiaram a todos nós. Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira", escreveu a apresentadora Eliana.

"Querida, meu abraço mais apertado! Eu sei bem o quanto dói. Perdi meu primeiro com 33 semanas. E outro com 22. E mais um com 8. São anjos que cuidam de mim. Mas tão aí minhas duas filhotas que fizeram tudo valer a pena! Estou aqui para te ajudar em tudo o que precisar. Mesmo, tá?", disse a jornalista Renata Capucci.

Leia a nota sobre Tati Machado na íntegra:

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam".

