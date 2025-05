Ana Maria Braga lamenta a morte do bebê de Tati Machado: 'Dor profunda'

Ana Maria Braga emociona com recado para Tati Machado após notícia de que a apresentador perdeu o bebê aos 8 meses de gravidez

A apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte de Rael, primeiro filho de Tati Machado, ainda na gravidez. O bebê faleceu ainda no ventre da mãe aos 8 meses de gestação. A notícia foi compartilhada pela equipe de Tati no início da tarde desta terça-feira, 13, e causou comoção nas redes sociais.

Com isso, Ana Maria fez questão de demonstrar seu acolhimento para a amiga e colega de trabalho. Em um post no Instagram, a veterana falou sobre a tristeza deste momento e contou que está disponível para o que for preciso.

"Tati, meu amor… Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza… Que dor profunda. Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, pra tudo que você precisar. Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica. Mas, minha menina… Deus só coloca no nosso caminho aquilo que, de algum jeito, a gente pode atravessar. Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Te amo para sempre. Conte comigo", afirmou.

O anúncio da perda do bebê de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado perdeu seu bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi dada pela equipe dela por meio de um comunicado oficial nas redes sociais. A equipe informou que ela percebeu a falta de movimentos do bebê e foi ao hospital, onde foi constatada a ausência de batimentos cardíacos no feto. Então, ela passou pelo trabalho de parto.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.