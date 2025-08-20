Falta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez

À espera do primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho compartilhou novas fotos de seu barrigão de grávida após treino; confira

Carol Peixinho encantou o público na tarde de terça-feira, 19, ao compartilhar novos registros de seu barrigão de grávida. Na reta final da gestação, a influenciadora digital está à espera de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho.

Carol, que seguiu com sua rotina de exercícios físicos durante toda a gravidez, contou aos seguidores que fez esteira por quase uma hora, além de musculação com a companhia de Thiaguinho. Logo após o treino, a famosa exibiu o tamanho do barrigão em frente a um espelho

Na primeira imagem, a mamãe do pequeno Bento posou usando um look justo de academia, que destacou bastante a silhueta. Já na foto seguinte, Carol Peixinho surgiu com um top branco, deixando todo o barrigão à mostra. "Depois da musculação em família", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que o casal anunciou publicamente a gestação do primeiro filho em março deste ano. Carol e Thiaguinho, que estão juntos desde 2022, revelaram a novidade nas redes sociais com um ensaio fotográfico encantador.

"Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", declarou a influenciadora digital, na ocasião.

Confira as fotos do barrigão de Carol Peixinho:

Carol Peixinho exibe o barrigão na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram

O quarto do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Empolgados pela chegada de Bento, Carol Peixinho (40) e Thiaguinho (42) exibiram recentemente detalhes da decoração do quarto do bebê. Com uma arte feita por Ligia Ramos, o ambiente foi decorado com elementos do mar e da música — uma união das paixões do casal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta que Carol Peixinho entrou em contato após ver um de seus trabalhos, feito em fevereiro de 2023, e compartilhado no perfil da Di Coração; confira detalhes!

