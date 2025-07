Carol Peixinho revela como conseguiu engravidar após decisão pessoal

Grávida do primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho revela detalhes sobre a fase em que tentava engravidar

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. Casada com o cantor Thiaguinho, ela disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, a estrela ainda comentou sobre quando decidiu congelar os óvulos pensando em uma gestação mais para a frente. "Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou.

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse.

Há quanto tempo Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos?

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos há mais de três anos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022, ao publicar a primeira foto juntos nas redes sociais. Antes disso, já circulavam rumores de que viviam um affair desde 2021, embora nada tivesse sido confirmado oficialmente. Desde que oficializaram a relação, em 2022, os dois seguem inseparáveis.

Noivos, Carol e Thiaguinho ainda não se casaram de forma oficial. Em 2024, ela contou sobre o desejo de subir ao altar. “Como qualquer outro relacionamento que tem quereres, amor, que é seguro, queremos ampliar isso, formar nossa família. Casar está super nos nossos planos”, contou ela ao programa "Espelho Amigo".

