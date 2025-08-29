CARAS Brasil
  2. Cresceu muito! Mariana Rios exibe o tamanho da barriga de grávida em nova foto
Bebê / Gestação

Cresceu muito! Mariana Rios exibe o tamanho da barriga de grávida em nova foto

À espera de Palo, a atriz Mariana Rios compartilhou uma nova foto mostrando a barriguinha da primeira gestação com Juca Diniz; confira

por Rafaela Oliveira
Publicado em 29/08/2025, às 08h02

Mariana Rios e Juda Diniz estão à espera de Palo
Mariana Rios e Juda Diniz estão à espera de Palo - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios está radiante desde que descobriu que será mamãe! Após uma longa jornada como tentante, a atriz e apresentadora espera Palo, seu primeiro filho com o empresário e economista Juca Diniz.

A artista, que tem compartilhado com o público cada fase da gestação, publicou um novo registro mostrando o tamanho de sua barriga de grávida. Usando uma roupa bem confortável, Mariana posou em frente a um espelho e levantou a blusa para exibir a silhueta.

Recentemente, a atriz contou que completou 20 semanas de gestação: "Esse é um marco muito especial, a metade da gravidez, é como se um ciclo se fechasse e outro começasse, trazendo ainda mais expectativas e emoções. Nessa fase, o bebê já mede cerca de 25 centímetros, pesa cerca de 300 gramas, e o mais incrível, é que os sentidos vão ganhando força", declarou ela, na ocasião.

Ao longo do bate-papo com os seguidores, Mariana Rios também revelou que já está prestes a iniciar os preparativos para a chegada do bebê, como enxoval e decoração do quarto. "Cada escolha é feita com carinho e significado. Chegar à metade da gestação é olhar para trás com sentimento de gratidão e para frente com esperança. Hoje, na 20ª semana, sinto que tudo o que eu busco está dentro de mim", concluiu a famosa.

Mariana Rios exibe barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram
Mariana Rios exibe barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Significado do nome do filho de Mariana Rios 

Mariana Rios falou sobre o nome da criança em recente participação no Saia Justa, no GNT. "O nome desse menininho é Palo", revelou ela, que explicou a escolha: "É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto."

Mariana Rios está grávida de um menino, que se chamará Palo - Foto: Reprodução / Instagram
Mariana Rios está grávida de um menino, que se chamará Palo - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o anúncio da gravidez de Mariana Rios?

A gravidez de Mariana Rios e Juca Diniz foi anunciada pelo casal em junho deste ano, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, a atriz surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida. Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho.

"'O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.' Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou. 

Leia também: Nome do filho de Mariana Rios: atriz reflete sobre significado após revelar escolha

Mariana Rios e Juca Diniz estão à espera de Palo - Foto: Reprodução / Instagram; @whagnerduarte
Mariana Rios e Juca Diniz estão à espera de Palo - Foto: Reprodução / Instagram; @whagnerduarte

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

