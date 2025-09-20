Após o parto, Carol Peixinho faz primeira aparição com o filho na rede social

Um dia depois do nascimento de seu filho com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho faz primeira aparição em seus stories da rede social; veja

Um dia após o nascimento de seu filho e de Thiaguinho, o pequeno Bento, Carol Peixinho fez a primeira aparição em seus stories na rede social. Neste sábado, 20, a ex-BBB se gravou fazendo uma refeição ainda na maternidade e acompanhando o bebê no bercinho.

Sem exibir o rosto do herdeiro, a influencer gerou curiosidade ao gravá-lo de longe, mas logo fez a felicidade dos seguidores ao postar uma selfie agarradinha com o recém-nascido. Com ele nos braços, a companheira do cantor fez o clique cheio de fofura.

“Um olho no prato, outro no nenê”, disse ela ao gravar o momento ainda na maternidade. “Nosso grude! Foto para o papai matar a saudade”, compartilhou a influenciadora digital o registro que enviou para Thiaguinho enquanto ele foi fazer mais um show.

Nesta sexta-feira, 19, Carol Peixinho e o cantor anunciaram o nascimento de Bento compartilhando algumas fotos do parto. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!”, escreveram.

Carol Peixinho mostra lembrancinhas na maternidade

Carol Peixinho usou as redes sociais neste sábado, 20, para compartilhar uma foto da sua suíte na maternidade, onde está após o nascimento de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. No registro, ela mostrou que no quarto há vários mimos para quem for visitá-los.

Na imagem postada em seus Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou que uma parede do quarto foi decorada com quadros que formavam o nome do bebê, além disso, a influenciadora digital exibiu as lembrancinhas e docinhos personalizados para receber as visitas. Ao mostrar o registro, Carol escreveu: “Boa tarde, InstAmados! Por aqui é só amor, muito amor”, garantiu a mamãe. Veja como são as lembrancinhas aqui!