Início » Bebê » Após o parto, Carol Peixinho faz primeira aparição com o filho na rede social
Bebê / Maternidade

Após o parto, Carol Peixinho faz primeira aparição com o filho na rede social

Um dia depois do nascimento de seu filho com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho faz primeira aparição em seus stories da rede social; veja

Nataly Paschoal
Por Nataly Paschoal
Carol Peixinho com Bento na maternidade
Carol Peixinho com Bento na maternidade - Foto: @carolpeixinho

Um dia após o nascimento de seu filho e de Thiaguinho, o pequeno Bento, Carol Peixinho fez a primeira aparição em seus stories na rede social. Neste sábado, 20, a ex-BBB se gravou fazendo uma refeição ainda na maternidade e acompanhando o bebê no bercinho.

Sem exibir o rosto do herdeiro, a influencer gerou curiosidade ao gravá-lo de longe, mas logo fez a felicidade dos seguidores ao postar uma selfie agarradinha com o recém-nascido. Com ele nos braços, a companheira do cantor fez o clique cheio de fofura.

“Um olho no prato, outro no nenê”, disse ela ao gravar o momento ainda na maternidade. “Nosso grude! Foto para o papai matar a saudade”, compartilhou a influenciadora digital o registro que enviou para Thiaguinho enquanto ele foi fazer mais um show.

Nesta sexta-feira, 19, Carol Peixinho e o cantor anunciaram o nascimento de Bento compartilhando algumas fotos do parto. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim! Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!”, escreveram.

Carol Peixinho e Bento na maternidade - Foto: @carolpeixinho
Carol Peixinho e Bento na maternidade – Foto: @carolpeixinho
Carol Peixinho e Bento na maternidade - Foto: @carolpeixinho
Carol Peixinho e Bento na maternidade – Foto: @carolpeixinho
Carol Peixinho e Bento na maternidade
Carol Peixinho e Bento na maternidade – Foto: @carolpeixinho

Carol Peixinho mostra lembrancinhas na maternidade

Carol Peixinho usou as redes sociais neste sábado, 20, para compartilhar uma foto da sua suíte na maternidade, onde está após o nascimento de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. No registro, ela mostrou que no quarto há vários mimos para quem for visitá-los.

Na imagem postada em seus Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou que uma parede do quarto foi decorada com quadros que formavam o nome do bebê, além disso, a influenciadora digital exibiu as lembrancinhas e docinhos personalizados para receber as visitas. Ao mostrar o registro, Carol escreveu: “Boa tarde, InstAmados! Por aqui é só amor, muito amor”, garantiu a mamãe. Veja como são as lembrancinhas aqui!

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.
Carol Peixinho  Carol Peixinho  Thiaguinho  Thiaguinho  

Leia Também