  1. Bebê
  2. Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso antes da chegada do filho
Bebê / Primeira viagem!

Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso antes da chegada do filho

Papais de primeira viagem, Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para aprenderem alguns cuidados que terão que ter com Bento; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 09h18

Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidarem do filho
Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidarem do filho - Reprodução/Instagram

Esperando seu primeiro filho, que se chamará Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho estão se preparando para cuidarem do bebê. Nesta quarta-feira, 03, o casal até fez um curso para aprender como trocar fralda e outras atividades que se faz com um recém-nascido.

Na rede social, a ex-BBB compartilhou o momento ao lado do cantor, que surgiu bem concentrado limpando e trocando a fralda de um boneco. "Dia de curso. Foi bom demais!", escreveu a famosa ao aparecer com o amado e exibindo seu barrigão.

Ainda nesta quarta-feira, 03, Carol Peixinho avisou que ainda está grávida após receber alguns comentários questionando se Bento já havia nascido. A influencer avisou que está no oitavo mês.

Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidados com o bebê
Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidados com o bebê - Foto: Reprodução/Instagram
Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidados com o bebê - Foto: Reprodução/Instagram
Carol Peixinho e Thiaguinho fazem curso para cuidados com o bebê - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Carol Peixinho contou os cuidados que está tendo com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela. "Não suporto essa testa dobrando. Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

Leia também:Os benefícios e os cuidados de treinar na gravidez como Carol Peixinho

Carol Peixinho revela como conseguiu engravidar após decisão pessoal

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou detalhes sobre a fase em que estava tentando engravidar. A mulher do cantor Thiaguinho, disse que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU. 

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

"Tem dois anos que congelei óvulos, minha irmã tinha congelado e me incentivou. Vi que era uma segurança. Quando a gente congela, tira 300 kg das costas, porque pensa: 'Posso viver um pouco mais sem correr contra o relógio porque os 40 estavam chegando'. Foi um dos melhores investimentos que fiz pensando no futuro, se não engravidasse de forma natural, ia para essa opção", afirmou. 

Por fim, Peixinho disse que ainda não sabe se terá mais filhos ou não. "Não sei, quem sabe. Todo mundo pergunta se Bento vai ser filho único ou vai ter irmãos. Quando eu e Thiago pensamos nas nossas vidas que temos irmãos, é bom demais ter irmão, um parceiro para vida inteira, mas vamos deixar ele nascer para ver o que acontece", disse. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

