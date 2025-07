Carol Peixinho expõe restrição durante gravidez: 'Não posso'

A influencer Carol Peixinho usou as redes sociais para falar sobre a gravidez de seu primeiro filho, de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho

A influencer e empresária Carol Peixinho usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para falar sobre os cuidados com a pele durante a gravidez de seu primeiro filho, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. No desabafo, ela contou que foi orientada pelo médico a suspender o uso de botox durante a gestação

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou ela no vídeo compartilhado nos stories. E completou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz. Um preventivo ali, um pouquinho, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", disse ela.

Que mostrou como está sua testa. "Não suporto essa testa dobrando", ela se revoltou. "Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", complementou.

A gravidez de Carol Peixinho

Grávida pela primeira vez, a influencer e empresária Carol Peixinho contou em recente entrevista que congelou os óvulos há dois anos, mas não precisou usá-los. Isso porque ela conseguiu engravidar de forma natural cerca de sete meses após tirar o DIU.

"Engravidei no sétimo mês tentando. Para os médicos, é rápido. Mas, para uma mulher tentando a primeira vez, parece uma eternidade. Existe a ansiedade, a vontade que se realize logo, mas não é no nosso tempo. Minha médica falava que estava dentro do período de uma tentante saudável. Engravidei de forma natural acompanhando e fazendo teste de ovulação", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Vale lembrar que Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos há mais de três anos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022, ao publicar a primeira foto juntos nas redes sociais.

Leia também: Carol Peixinho toma decisão sobre os presentes do chá de bebê do filho