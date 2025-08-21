Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que sua irmã caçula, Clara, passou o dia em sua casa

Camilla Camargo encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 21, ao mostrar que recebeu uma visita muito especial.

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo ao lado de sua irmã caçula, Clara, de sete meses, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo. Nas imagens, a famosa aparece agarrando a bebê e também mostra seus filhos, Joaquim e Julia, brincando com a menina. "Largaram um pacotinho pra mim hoje", disse ela na legenda.

Em outros registros, Camilla mostra Clara deitada no chão e conta que seus filhos fizeram uma cabana para brincar com a tia. "A gente fez até cabana", contou a atriz ao mostrar a irmã se divertindo com um brinquedo.

Recentemente, Graciele Lacerda mostrou a filha com Camilla durante a festa de aniversário de Joaquim. O menino ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário de seis anos. Na ocasião, a atriz surgiu com a irmã no colo e depois brincando em um unicórnio pula pula. "Minha maninha", escreveu a influenciadora digital ao mostrar o momento encantador.

Confira:

Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Camilla Camargo com Clara e Julia - Foto: Instagram

Clara na casa da irmã, Camilla Camargo - Foto: Instagram

Clara com Joaquim - Foto: Instagram

Camilla Camargo brincando com a irmã - Foto: Instagram

Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo no domingo, 17, dia em que completou mais um ano de vida. Em celebração a data especial, as duas herdeiras do artista falaram sobre a grande conexão que possuem com o pai.

Wanessa resgatou algumas fotos do passado ao lado de Zezé e, além de parabenizá-lo pelo aniversário, aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho do patriarca: "Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha. Que esse novo ciclo seja muito iluminado e traga muita saúde, amor, abundância, prosperidade e felicidades sem medidas. Obrigada por ser meu maior exemplo, minha inspiração e motivo de orgulho todos os dias. Carrego com honra o seu sobrenome e o coração cheio de gratidão por tudo que você representa na minha vida. Te amo muito! Feliz aniversário", disse a artista.

A atriz Camilla Camargo também resgatou diversos registros antigos e recentes com Zezé Di Camargo e mencionou o lado 'paizão' do cantor em sua declaração. "Viva esse homem tão incrível que eu tenho a honra e privilégio de chamar de pai. Pai, que Jesus Cristo esteja sempre no seu caminho, te iluminando e protegendo. Te amo além e tenho muito orgulho não só do Zezé Di Camargo, que pra mim é o maior artista do nosso país, mas do Mirosmar, esse pai que não mede esforços para ajudar a todos e que é um pai tão incrível. Feliz aniversário para o melhor", falou a atriz. Veja as homenagens!

Leia também:Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda