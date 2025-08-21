CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
Bebê / Visita especial

Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que sua irmã caçula, Clara, passou o dia em sua casa

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Camilla Camargo com a irmã, Clara
Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Camilla Camargo encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 21, ao mostrar que recebeu uma visita muito especial. 

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo ao lado de sua irmã caçula, Clara, de sete meses, filha de Graciele LacerdaZezé Di Camargo. Nas imagens, a famosa aparece agarrando a bebê e também mostra seus filhos, Joaquim e Julia, brincando com a menina. "Largaram um pacotinho pra mim hoje", disse ela na legenda. 

Em outros registros, Camilla mostra Clara deitada no chão e conta que seus filhos fizeram uma cabana para brincar com a tia. "A gente fez até cabana", contou a atriz ao mostrar a irmã se divertindo com um brinquedo. 

Recentemente, Graciele Lacerda mostrou a filha com Camilla durante a festa de aniversário de Joaquim. O menino ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário de seis anos. Na ocasião, a atriz surgiu com a irmã no colo e depois brincando em um unicórnio pula pula. "Minha maninha", escreveu a influenciadora digital ao mostrar o momento encantador. 

Confira: 

Instagram
Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Instagram
Camilla Camargo com Clara e Julia - Foto: Instagram

Instagram
Clara na casa da irmã, Camilla Camargo - Foto: Instagram

Instagram
Clara com Joaquim - Foto: Instagram

Instagram
Camilla Camargo brincando com a irmã - Foto: Instagram

Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo no domingo, 17, dia em que completou mais um ano de vida. Em celebração a data especial, as duas herdeiras do artista falaram sobre a grande conexão que possuem com o pai.

Wanessa resgatou algumas fotos do passado ao lado de Zezé e, além de parabenizá-lo pelo aniversário, aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho do patriarca: "Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha. Que esse novo ciclo seja muito iluminado e traga muita saúde, amor, abundância, prosperidade e felicidades sem medidas. Obrigada por ser meu maior exemplo, minha inspiração e motivo de orgulho todos os dias. Carrego com honra o seu sobrenome e o coração cheio de gratidão por tudo que você representa na minha vida. Te amo muito! Feliz aniversário", disse a artista.

A atriz Camilla Camargo também resgatou diversos registros antigos e recentes com Zezé Di Camargo e mencionou o lado 'paizão' do cantor em sua declaração. "Viva esse homem tão incrível que eu tenho a honra e privilégio de chamar de pai. Pai, que Jesus Cristo esteja sempre no seu caminho, te iluminando e protegendo. Te amo além e tenho muito orgulho não só do Zezé Di Camargo, que pra mim é o maior artista do nosso país, mas do Mirosmar, esse pai que não mede esforços para ajudar a todos e que é um pai tão incrível. Feliz aniversário para o melhor", falou a atriz. Veja as homenagens!

Leia também:Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

camilla camargoClarairmã
Camila Camargo Camilla Camargo   

Leia também

Segundo filho

Gabi Luthai fala sobre a gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Luthai fala sobre nova gestação e surpreende com revelação

Abriu o jogo!

Lucy Ramos fala sobre a maternidade - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'

Tradição

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida

maternidade

Key Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Por que Rosamaria? Key Alves revela motivo por trás da escolha do nome da filha

Família aumentou!

Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images

Millie Bobby Brown revela que já é mãe! Ela adotou uma menina

Maternidade

Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / YouTube

Rafa Kalimann revela que recebeu aviso sobre a gravidez: 'Espiritual'

Últimas notícias

Manu Gavassi posta foto do noivo e da filhaManu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'
Bella Campos no Festival de Cinema de GramadoBella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
Camilla Camargo com a irmã, ClaraCamilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
Maya MassaferaMaya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe
Princesa Bajrakitiyabha MahidolAstróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'
Seann William ScottAtor de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
Meghan Markle e Príncipe HarryFilho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
Yudi TamashiroYudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
Rodrigo BocardiApós sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual
Fabio AssunçãoFabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade