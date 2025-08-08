Graciele Lacerda encanta ao mostrar Clara com Camilla Camargo: 'Minha maninha'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao compartilhar registros da filha, Clara, com a irmã mais velha, Camilla Camargo

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta nesta sexta-feira, 8, ao mostrar imagens do encontro entre Clara e a irmã mais velha, Camilla Camargo.

A influenciadora digital e a filha caçula do cantor Zezé Di Camargo, que está com sete meses, marcaram presença na festa de aniversário do primogênito da atriz, Joaquim, que completou seis anos no dia 23 de julho, e Camilla aproveitou para matar a saudade da pequena.

Nas imagens postadas nos Stories, a artista aparece com a irmã no colo, que está usando uma jardineira e uma tiara de laço na cabeça. Depois, a atriz coloca Clara para brincar em um unicórnio pula pula."Minha maninha", escreveu Graciele na legenda.

No dia em que o João completou seis anos, Camilla Camargo prestou uma bela homenagem para o herdeiro, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. A atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo o seu nascimento, ao lado da irmã caçula, Julia, de quatro anos, e outros dele mais velho, e o parabenizou.

"Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível. Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente. Só peço que ele te abençoe, te guie, e ilumine meu amor, para que você tenha uma vida tão linda como você. Menino do coração GIGANTE, e não sou só eu que sou sua mãe que falo isso, é todo mundo que te conhece. Viva você, meu filho", escreveu a famosa.

Zezé Di Camargo também homenageou o neto. O cantor sertanejo compartilhou uma foto ao lado de Joaquim em seu perfil e celebrou seu aniversário. "Hoje é o dia dele: meu neto Joaquim! Uma criança cheia de personalidade, esperta, criativa e com uma energia que contagia qualquer ambiente. É impressionante ver como ele enxerga o mundo com tanta curiosidade e inteligência. Ver você crescendo feliz é uma alegria imensa pra mim. Parabéns, meu garoto! Que a vida te abrace sempre com amor, saúde e sonhos realizados. Te amo demais!", declarou o cantor sertanejo na legenda.

Confira as fotos:

Graciele mostra Camilla Camargo com Clara - Foto: Instagram

Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda comove com declaração para a filha

Recentemente, Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto de sua filha, Clara, que está com sete meses. A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, mostrou a menina usando um look estiloso e uma touca na cabeça para se proteger do frio, e aproveitou a imagem para falar do seu amor pela herdeira.

"Não me canso de olhar para você e pensar o quanto Deus foi generoso comigo. Cada detalhe seu é perfeito, cada gesto, cada olhar, cada sorriso… tudo em você transborda amor e pureza. Você é tão fofa que enche meus dias de alegria e dá um novo sentido à minha vida. Meu maior presente, meu milagre, minha obra-prima de Deus. Que eu saiba sempre cuidar de você com todo o amor que existe em mim, porque você é a perfeição mais linda que eu já conheci", declarou a mamãe coruja.

