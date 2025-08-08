CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Graciele Lacerda encanta ao mostrar Clara com Camilla Camargo: 'Minha maninha'
Atualidades / Família

Graciele Lacerda encanta ao mostrar Clara com Camilla Camargo: 'Minha maninha'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores ao compartilhar registros da filha, Clara, com a irmã mais velha, Camilla Camargo

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 18h13 - Atualizado às 18h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Graciele Lacerda, Clara e Camilla Camargo
Graciele Lacerda, Clara e Camilla Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta nesta sexta-feira, 8, ao mostrar imagens do encontro entre Clara e a irmã mais velha, Camilla Camargo

A influenciadora digital e a filha caçula do cantor Zezé Di Camargo, que está com sete meses, marcaram presença na festa de aniversário do primogênito da atriz, Joaquim, que completou seis anos no dia 23 de julho, e Camilla aproveitou para matar a saudade da pequena. 

Nas imagens postadas nos Stories, a artista aparece com a irmã no colo, que está usando uma jardineira e uma tiara de laço na cabeça. Depois, a atriz coloca Clara para brincar em um unicórnio pula pula."Minha maninha", escreveu Graciele na legenda. 

No dia em que o João completou seis anos, Camilla Camargo prestou uma bela homenagem para o herdeiro, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. A atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo o seu nascimento, ao lado da irmã caçula, Julia, de quatro anos, e outros dele mais velho, e o parabenizou. 

"Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível. Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente. Só peço que ele te abençoe, te guie, e ilumine meu amor, para que você tenha uma vida tão linda como você. Menino do coração GIGANTE, e não sou só eu que sou sua mãe que falo isso, é todo mundo que te conhece. Viva você, meu filho", escreveu a famosa.  

Zezé Di Camargo também homenageou o neto. O cantor sertanejo compartilhou uma foto ao lado de Joaquim em seu perfil e celebrou seu aniversário. "Hoje é o dia dele: meu neto Joaquim! Uma criança cheia de personalidade, esperta, criativa e com uma energia que contagia qualquer ambiente. É impressionante ver como ele enxerga o mundo com tanta curiosidade e inteligência. Ver você crescendo feliz é uma alegria imensa pra mim. Parabéns, meu garoto! Que a vida te abrace sempre com amor, saúde e sonhos realizados. Te amo demais!", declarou o cantor sertanejo na legenda.

Confira as fotos:  

Instagram
Graciele mostra Camilla Camargo com Clara - Foto: Instagram

Instagram
Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Instagram
Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda comove com declaração para a filha

Recentemente, Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto de sua filha, Clara, que está com sete meses. A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, mostrou a menina usando um look estiloso e uma touca na cabeça para se proteger do frio, e aproveitou a imagem para falar do seu amor pela herdeira

"Não me canso de olhar para você e pensar o quanto Deus foi generoso comigo. Cada detalhe seu é perfeito, cada gesto, cada olhar, cada sorriso… tudo em você transborda amor e pureza. Você é tão fofa que enche meus dias de alegria e dá um novo sentido à minha vida. Meu maior presente, meu milagre, minha obra-prima de Deus. Que eu saiba sempre cuidar de você com todo o amor que existe em mim, porque você é a perfeição mais linda que eu já conheci", declarou a mamãe coruja.

Leia também:Graciele Lacerda diverte ao mostrar reação engraçada da filha em vídeo

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

camilla camargoClaraGraciele Lacerda
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   Camila Camargo Camilla Camargo   

Leia também

RESUMO DA SEMANA!

Semana foi agitada no mundo dos famosos - Reprodução/Instagram

Morte de Arlindo Cruz, transplante de Faustão e boatos sobre Alcione marcam semana

Se recuperando

João Silva e Faustão - Foto: Reprodução/Instagram/Globo

João Silva atualiza quadro de saúde de Faustão após transplantes

Abriu o coração

Preta Gil e Gominho - Foto: Reprodução/Instagram

Gominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'

HOMENAGEM

A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/TV Brasil/Rodrigo Peixoto

'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães

Luto

Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho lamenta morte de Arlindo Cruz: 'Vá com Deus, meu compadre!'

Dia dos Pais

Arlindo Cruz e Arlindinho - Foto: Reprodução/Instagram

Arlindinho revela como a relação com Arlindo Cruz mudou após o AVC: 'Muito amor e cuidado'

Últimas notícias

Flor Gil e Preta GilFlor Gil desabafa no dia que Preta Gil faria 51 anos: 'Queria ter tido mais tempo'
Semana foi agitada no mundo dos famososMorte de Arlindo Cruz, transplante de Faustão e boatos sobre Alcione marcam semana
Graciele Lacerda, Clara e Camilla CamargoGraciele Lacerda encanta ao mostrar Clara com Camilla Camargo: 'Minha maninha'
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo LessaCamilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim
FaustãoTransplante de Fígado de Faustão: Especialista diz quando é necessário
Mumuzinho e Arlindo CruzMumuzinho chora em gravação de homenagem a Arlindo Cruz
Arlindo Cruz e Regina CaséRegina Casé lamenta a morte de Arlindo Cruz e relembra o trabalho juntos no ‘Esquenta'
João Silva e FaustãoJoão Silva atualiza quadro de saúde de Faustão após transplantes
Preta Gil e GominhoGominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade