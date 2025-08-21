Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda

A influenciadora digital Graciele Lacerda emocionou o marido, o cantor Zezé Di Camargo, ao surpreendê-lo com um presente especial

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para mostrar uma surpresa especial que fez para o marido, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. O artista completou mais um ano de vida no último dia 17, e a influenciadora digital decidiu realizar um sonho do amado como presente de aniversário.

Durante o batizado da filha deles, Clara, de sete meses, Graciele aproveitou a presença dos familiares e amigos para celebrar o aniversário de Zezé, e emocionou o cantor ao mostrar que trouxe o artista Marcelo Rojas para tocar harpa para ele. No evento, ela explicou que o sertanejo assistia às apresentações pela internet e era muito fã.

"Eu trouxe o Marcelo do Paraguai para fazer surpresa para o Mô. A gente tava na fazenda um dia, e ele ama ver ele tocando. Eu vi ele assistindo o Marcelo tocando e ele alucinado pelo som, por tudo, que realmente é muito lindo. E ele falou assim: "Nossa, meu sonho é trazer ele para tocar para mim". E deu super certo, ele veio escondido. Tá aqui, ó, já fazer um show maravilhoso para você, amor. Se eu pudesse, eu fazia muito mais, mas aqui tá especialmente para você realizando seu sonho de vez", disse Graciele no vídeo.

Bastante emocionado, Zezé falou sobre a surpresa da esposa. "O Marcelo Rojas é para mim o número um, para mim não, para todo mundo. Então, ter ele aqui hoje, para mim realmente, eu juro por Deus que a Graciele realmente veio na minha vida para fazer a diferença, porque eu não imaginava nunca que isso iria acontecer. Marcelo, é um prazer te receber aqui", falou o cantor.

Já na legenda, Graciele deu detalhes sobre a surpresa que fez para o sertanejo. "Senta que lá vem história… Marcamos o batizado da Clara para o dia 18 de agosto, um dia depois do aniversário do Zezé. E, como em todos os aniversários dele, eu me vi diante daquele desafio que amo enfrentar: como surpreender um homem que já viveu e recebeu tantas surpresas? Mas, desta vez, eu quis ir fundo na memória…", começou.

"Durante a pandemia, vi inúmeras vezes ele assistir no YouTube a um rapaz tocando harpa. Todos os dias, um pouco. Sempre comentando sobre a beleza do som, a delicadeza do instrumento e dizendo que um dia realizaria seu sonho de ter um show daquele artista só para ele. E, como desejo de quem amamos é quase uma ordem, fui atrás e trouxe o Marcelo Rojas do Paraguai em segredo. A emoção nos olhos do Zezé foi a minha recompensa. Porque, para aqueles que amamos, nenhuma surpresa é grande o bastante. O amor nos move a adivinhar sonhos, a atender desejos não ditos e a colocar nas mãos de quem amamos um pedaço de felicidade. Mô, te amo", finalizou.

Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

O cantor Zezé Di Camargo está em festa neste domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem especial para o amado com um post nas redes sociais.

"Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias. A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou.

