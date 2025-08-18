CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial: 'Honra'
Datas Especiais / Homenagem!

Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial: 'Honra'

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo em seu aniversário

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 09h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zezé Di Camargo é pai de Wanessa e Camilla
Zezé Di Camargo é pai de Wanessa e Camilla - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo no domingo, 17, dia em que completou mais um ano de vida. Em celebração a data especial, as duas herdeiras do artista falaram sobre a grande conexão que possuem com o pai.

Wanessa resgatou algumas fotos do passado ao lado de Zezé e, além de parabenizá-lo pelo aniversário, aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho do patriarca: "Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha", iniciou a cantora na legenda da postagem.

"Que esse novo ciclo seja muito iluminado e traga muita saúde, amor, abundância, prosperidade e felicidades sem medidas. Obrigada por ser meu maior exemplo, minha inspiração e motivo de orgulho todos os dias. Carrego com honra o seu sobrenome e o coração cheio de gratidão por tudo que você representa na minha vida.Te amo muito! Feliz aniversário", completou a artista.

A atriz Camilla Camargo também resgatou diversos registros antigos e recentes com Zezé Di Camargo e mencionou o lado 'paizão' do cantor em sua declaração. "Viva esse homem tão incrível que eu tenho a honra e privilégio de chamar de pai. Pai, que Jesus Cristo esteja sempre no seu caminho, te iluminando e protegendo", iniciou ela.

"Te amo além e tenho muito orgulho não só do Zezé Di Camargo, que pra mim é o maior artista do nosso país, mas do Mirosmar, esse pai que não mede esforços para ajudar a todos e que é um pai tão incrível. Feliz aniversário para o melhor", finalizou a atriz.

Vale lembrar que além de Wanessa Camargo e Camilla Camargo, Zezé também é pai de Igor Camargo e Clara Lacerda Camargo. Os três herdeiros mais velhos são frutos de seu antigo casamento com Zilu Godoi, enquanto a caçula é sua filha com Graciele Lacerda, atual esposa.

A homenagem de Graciele Lacerda para Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo estava em festa no domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem para o amado com um post nas redes sociais.

Ela falou sobre a admiração que tem por ele o amor que existe na família. "Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias", iniciou ela.

"A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou.

Leia também: Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Zezé Di CamargoWanessa Camargocamilla camargo
Wanessa Camargo Wanessa Camargo  Camila Camargo Camilla Camargo   Zezé Di Camargo Zezé Di Camargo  

Leia também

Parabéns!

Viih Tube e Eliezer - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Michelle Barros - Foto: Reprodução/Instagram

Michelle Barros surpreende ao recriar festa de infância 40 anos depois: 'Adorei'

Família

Gilberto Gil celebra aniversário de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil escreve recado para a ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil: 'Desejar'

Aniversário

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Homenagem

Gloria Maria com as duas filhas, Laura e Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário

Aniversário

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web

Últimas notícias

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhosPalo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Viih Tube mostra a barriga após cirurgiasViih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina ArrudaMédico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
Cena do filme 2 Filhos de Francisco, título emocionante para o Dia dos PaisCelebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
Mila Braga e Yudi TamashiroYudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
ThaliaThalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperadaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
FaustãoIrmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
Rodrigo Santoro e os filhosRodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade