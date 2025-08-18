Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial: 'Honra'

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo em seu aniversário

O cantor Zezé Di Camargo foi surpreendido com homenagens emocionantes das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo no domingo, 17, dia em que completou mais um ano de vida. Em celebração a data especial, as duas herdeiras do artista falaram sobre a grande conexão que possuem com o pai.

Wanessa resgatou algumas fotos do passado ao lado de Zezé e, além de parabenizá-lo pelo aniversário, aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho do patriarca: " Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha ", iniciou a cantora na legenda da postagem.

"Que esse novo ciclo seja muito iluminado e traga muita saúde, amor, abundância, prosperidade e felicidades sem medidas. Obrigada por ser meu maior exemplo, minha inspiração e motivo de orgulho todos os dias. Carrego com honra o seu sobrenome e o coração cheio de gratidão por tudo que você representa na minha vida.Te amo muito! Feliz aniversário", completou a artista.

A atriz Camilla Camargo também resgatou diversos registros antigos e recentes com Zezé Di Camargo e mencionou o lado 'paizão' do cantor em sua declaração. " Viva esse homem tão incrível que eu tenho a honra e privilégio de chamar de pai. Pai, que Jesus Cristo esteja sempre no seu caminho, te iluminando e protegendo", iniciou ela.

" Te amo além e tenho muito orgulho não só do Zezé Di Camargo, que pra mim é o maior artista do nosso país, mas do Mirosmar, esse pai que não mede esforços para ajudar a todos e que é um pai tão incrível. Feliz aniversário para o melhor ", finalizou a atriz.

Vale lembrar que além de Wanessa Camargo e Camilla Camargo, Zezé também é pai de Igor Camargo e Clara Lacerda Camargo. Os três herdeiros mais velhos são frutos de seu antigo casamento com Zilu Godoi, enquanto a caçula é sua filha com Graciele Lacerda, atual esposa.

A homenagem de Graciele Lacerda para Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo estava em festa no domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem para o amado com um post nas redes sociais.

Ela falou sobre a admiração que tem por ele o amor que existe na família. "Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias", iniciou ela.

"A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou.

