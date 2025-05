Brunna Gonçalves mostra detalhes do quarto de Zuri, sua filha com Ludmilla

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves compartilhou pela primeira vez a decoração do quarto de Zuri, filha do casal, em Miami; veja

A dançarina Brunna Gonçalves está radiante desde que deu à luz Zuri! A pequena, fruto de seu casamento com a cantora Ludmilla, nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos.

Apesar de estar um pouco ausente das redes sociais devido a demanda da bebê, Brunna reapareceu em seu perfil na terça-feira, 27, para compartilhar com os seguidores alguns detalhes do quartinho da herdeira. Por meio de um vídeo, a famosa fez um breve tour pelo local e mostrou um pouco da decoração do cômodo.

Nas imagens, é possível notar que o quarto é composto em tons de rosa, branco e marrom clarinho. Em uma das paredes, as mamães colocaram um quadro com a foto da mãozinha de Zuri, registrada logo após seu nascimento.

O local aconchegante ainda conta com uma poltrona e um sofá, localizado em frente ao berço da bebê, que possui um papel de parede com desenhos de borboletas e o nome da pequena ao canto. Vale lembrar que Brunna Gonçalves e Ludmilla escolheram Miami como local de nascimento da herdeira.

Confira o quarto da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves:

Brunna Gonçalves mostra detalhes do quarto de Zuri em Miami - Reprodução/Instagram

O apelido da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Recentemente, Ludmilla e Brunna Gonçalves surgiram juntas prestes a dar um passeio com Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Em foto publicada no perfil do Instagram da bailarina, as três aparecem acordadas bem cedinho para fazer uma caminhada matinal. Elas ainda chamaram a filha pelo apelido.

"Passeio da manhã com nossa pituquinha", escreveu Brunna na imagem, revelando o apelido que deram à filha. Para a ocasião, a dançarina optou por usar um vestido vermelho, enquanto Lud escolheu um conjunto cinza de algodão. Zuri aparece no colo da cantora com o corpo todo coberto; confira o registro!

