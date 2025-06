Conheça o quarto de Zuri, filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla

Pouco mais de um mês após o nascimento de Zuri, Brunna Gonçalves mostrou detalhes do quarto da filha com Ludmilla no Brasil

Pouco mais de um mês após o nascimento de Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla, a influenciadora Brunna Gonçalves mostrou detalhes do quarto da bebê no Brasil. A pequena, que nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, também tem um cômodo na casa da família por lá.

"Sejam bem vindos ao quarto da Zuri. Eu pedi que o tema fosse girassol, porque tem um significado especial para mim e para a Ludmilla. Eu pedi um quarto com tons suaves, elegantes que trouxesse um aconchego para quando a Zuri chegasse", contou.

"O destaque desse quarto é esse arco iluminado que trouxe toda uma energia suave e essa pintura aquarelada nas paredes e nos quadros, que dá todo um toque artístico ao ambiente", detalhou ela, que mostrou ter escolhido os móveis na cor palha.

Já o enxoval do cômodo foi bordado à mão, em tons claros, para dar um tom de aconchego. O local conta também com poltrona e almofada para amamentação. "Cada detalhe desse quarto foi pensado com muito amor e eu amei o resultado final", confessou a mamãe coruja.

Na legenda, ela adicionou: "Finalmente um vídeo mostrando o quarto da Zuri aqui do Brasil... Fiquei tão apaixonada pelo projeto, ficou super delicado, chique e aconchegante, do jeitinho que queríamos!", celebrou.

Como foi o mesversario de Zuri?

O primeiro mês de vida da pequena foi celebrado com uma festinha especial. As mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes. Veja mais!

