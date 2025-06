Brunna Gonçalves conta por que não mostra a filha, Zuri, nas redes sociais

Esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves explicou a decisão de não expor a filha recém-nascida do casal: 'Eu queria muito'

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão radiantes desde a chegada da pequena Zuri, primeira filha do casal! A bebê nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos, e desembarcou no Brasil ainda no mesmo mês.

Apesar de desejar muito compartilhar suas experiências como mãe de primeira viagem, Brunna contou aos seguidores que decidiu não comentar com frequência sobre a maternidade. De acordo com a esposa da cantora, que também optou em não expor a filha por enquanto, o principal motivo é o receio de comentários maldosos na internet.

"Eu queria muito, gente, sério! Porque eu tenho certeza que todo o conhecimento que eu adquiri até agora vai ajudar muitas mamães. Eu aprendi muita coisa na prática. Mas a internet é muito chata ", iniciou ela.

"Eu postei a menina tomando mamadeira e o povo já veio em cima de mim. P or isso fico meio assim: ‘Será que eu posto?’ Vamos evitar ", completou Brunna Gonçalves. A situação mencionada pela bailarina aconteceu nas últimas semanas.

Na ocasião, Ludmilla publicou um vídeo onde a esposa aparece amamentando Zuri com uma mamadeira. Após o registro viralizar, Brunna revelou que passou a receber críticas por sua escolha em alimentar a bebê recém-nascida desta maneira.

Em pronunciamento, a bailarina ressaltou que não parou de amamentar Zuri no peito e que o leite utilizado na mamadeira é o materno. "Se eu não estivesse dando o peito também, qual o problema? Eu não vou ser menos mãe porque estou dando mamadeira para minha filha, tá bom?", disparou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

A recuperação pós-parto de Brunna Gonçalves

Recentemente, a dançarina Brunna Gonçalves separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. Durante o bate-papo descontraído com o público, a esposa de Ludmilla comentou sobre os primeiros dias de sua recuperação pós-parto.

Brunna deu à luz Zuri, sua filha com a cantora, no dia 14 de maio. A famosa, que inicialmente tentaria um parto normal, precisou realizar uma cesárea devido a posição em que a bebê se encontrava. De acordo com a esposa de Ludmilla, a parte mais difícil da recuperação aconteceu entre os primeiros 10 dias; confira detalhes!

Leia também: Irmão de Ludmilla mostra o rosto de Zuri, filha da cantora com Brunna Gonçalves