Brunna Gonçalves posta foto inédita da filha ao relembrar descoberta da gravidez

A dançarina Brunna Gonçalves chamou a atenção ao recordar o momento em que descobriu que teria um bebê com a cantora Ludmilla

Brunna Gonçalves encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar alguns registros inéditos de Zuri, sua filha com Ludmilla, que nasceu em maio.

No feed do Instagram, a dançarina e ex-BBB compartilhou uma foto da bebê e um vídeo em que a cantora aparece com a bebê no colo. Além disso, ela recordou o momento em que descobriu que estava grávida. No vídeo, Brunna aparece bastante emocionada ao ver que o teste de gravidez deu positivo.

"Ontem fez 1 ano que descobrimos que estávamos grávidas da nossa tão sonhada filha! Passa um filme na cabeça rever esses momentos! Não me canso de agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de sermos Mães, sem dúvidas é a nossa melhor versão!", afirmou ela.

Em seguida, a esposa de Ludmilla deixou um recado para Zuri. "Filha, quero que saiba que suas mamães vão sempre estar aqui pra te proteger de tudo e fazer você se sentir a pessoa mais amada e feliz do mundo inteiro, obrigada por ter nos escolhido! Nosso coração fora do peito, nossa vida, nossa tudo! A gente te ama demais!!", declarou.

Vale lembrar que a filha de Brunna e Ludmilla completou três meses no dia 14 de agosto e na ocasião, a dançarina surpreendeu a cantora com o tema da festa: 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'. "Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou um a surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse a artista na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves mostra corpo meses após o parto e faz desabafo

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves gravou um vídeo para falar sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla, que está com dois meses. No relato, ela fez um verdadeiro "tour" pelas transformações físicas e desabafou com os seguidores sobre os desafios do puerpério.

Brunna começou explicando como se preparou para a gravidez. Disse que engravidou no "auge de sua forma física" e que havia estipulado como meta ganhar no máximo 10 kg durante a gestação. No entanto, o plano não saiu como esperado: "No início até consegui me segurar, mas depois era humanamente impossível. Dá uma fome louca. Eu queria aproveitar cada momento", contou.

Ela revelou ainda que, ao final da gravidez, decidiu não se pesar mais. "Deixei pra subir na balança só no dia do meu parto. Quando eu vi, eram 20 kg a mais. Fiquei assim: 'Meu Deus… como é que eu vou fazer pra recuperar isso tudo?'". Brunna também compartilhou como lidou com o pós-parto nos primeiros dias. Confira o relato completo!

Leia também:Ludmilla revela detalhes da obra de sua nova mansão no Rio: 'Demora muito'