Brunna Gonçalves mostra corpo dois meses após o parto e faz desabafo: 'Eu sinto...'

A influenciadora Brunna Gonçalves gravou um vídeo para falar sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Zuri, sua filha com Ludmilla

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves gravou um vídeo neste domingo, 3, para falar sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla, que está com dois meses. No relato, ela fez um verdadeiro "tour" pelas transformações físicas e desabafou com os seguidores sobre os desafios do puerpério.

Brunna começou explicando como se preparou para a gravidez. Disse que engravidou no “auge de sua forma física” e que havia estipulado como meta ganhar no máximo 10 kg durante a gestação. No entanto, o plano não saiu como esperado: “No início até consegui me segurar, mas depois era humanamente impossível. Dá uma fome louca. Eu queria aproveitar cada momento”, contou.

Ela revelou ainda que, ao final da gravidez, decidiu não se pesar mais. “Deixei pra subir na balança só no dia do meu parto. Quando eu vi, eram 20 kg a mais. Fiquei assim: ‘Meu Deus… como é que eu vou fazer pra recuperar isso tudo?’”.

Brunna também compartilhou como lidou com o pós-parto nos primeiros dias: “Eu não conseguia fazer nada. Eu só sabia dar de mamar e cuidar da minha filha....Quando a rotina vai se instalando, a gente começa a se olhar no espelho e ver as mudanças que o corpo teve. Porque seu corpo foi uma casa. Ele abrigou minha filha por nove meses. Então, do mesmo jeito que começou, ele não ia ficar, né?”

Em seguida, Brunna falou sobre como percebe seu corpo atualmente. “Eu sinto que minha barriga está flácida, meu peito não mudou muito e só cresceu um pouquinho. Meu culote cresceu muito e meu bumbum ficou com um pouquinho de estria, uma gordurinha aqui e outra ali e muita celulite na perna”, disse ela, que contou estar fazendo dieta e academia para recuperar o corpo nos próximos meses.

Brunna Gonçalves mostra o corpo pós-gravidez - Foto: Reprodução/Youtube

Por fim, ela contou que quer voltar a se sentir bem com a própria imagem, mas sabe que isso pode levar tempo. "Eu acho que tô muito feliz com tudo que tô vivendo, com essa minha nova fase, com a minha família. Tá tudo perfeitamente bem. Só que, pra as coisas fluírem mais, eu acho que eu tenho que estar bem comigo mesma, sabe? Porque eu acho que, senão, as coisas não andam”, disse.

“Eu tenho que me olhar no espelho e me sentir bem. Porque, por mais que eu receba milhões de elogios, se eu olhar no espelho e não me sentir bem, os elogios não servem de nada. Não servem de absolutamente nada. Então, não quero perder essa minha essência, sabe? Eu quero, pelo menos, ter um pedacinho da Brunna de antes, que eu acho que me faz bem”, complementou.

Veja o vídeo completo: