Bruna Biancardi mostra momentos inéditos com as filhas, Mavie e Mel

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou diversos momentos registrados nos últimos dias, incluindo fotos fofíssimas com as filhas; confira

A influenciadora digital Bruna Biancardi reuniu diversas fotos especiais registradas nos últimos dias e dividiu com o público na noite de segunda-feira, 18. Entre os cliques, a esposa de Neymar Jr mostrou alguns momentos ao lado das duas filhas do casal, Mavie, de quase 2 anos, e Mel, de 1 mês de vida.

Bruna também selecionou fotos ao lado de amigas e de momentos em que a primogênita aparece brincando. Inclusive, a influenciadora compartilhou uma imagem de Mavie se divertindo com o irmão mais velho, Davi Lucca, que está passando as férias no Brasil com o pai.

"Moments [momentos, em inglês]", escreveu a famosa na legenda. A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a Bruna Biancardi e toda a família.

"A Bruna conseguiu ficar mais linda depois que ganhou a Mel", declarou uma seguidora. "Amo esse tipo de post! Você percebe cada detalhe!!! A família é maravilhosa", disse outra. "Bruna você é maravilhosa, muitas felicidades e bençãos a você e sua família", desejou uma terceira.

Confira as fotos postadas por Bruna Biancardi:

Davi Lucca e Mavie - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi exibe foto de sua infância e aponta semelhança com a filha

Recentemente, Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com o público uma foto raríssima de quando ainda era bebê. A esposa de Neymar Jr ainda apontou semelhança com Mel, sua filha caçula de 1 mês com o jogador de futebol.

"Eu pequena. Tô achando a Mel parecida comigo", escreveu Bruna na legenda da imagem.

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. O jovem ainda pediu para que o jogador siga em frente de cabeça erguida, ressaltando que sempre estará ao seu lado; confira mais detalhes!

