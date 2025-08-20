Bruna Biancardi posta fotos encantadoras das filhas: 'Recarregam minha energia'

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou várias fotos de Mavie e Mel, suas filhas com o jogador de futebol Neymar Jr

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, ao compartilhar fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas fotos postadas no feed, a influenciadora digital aparece com a primogênita após desembarcar do helicóptero do marido. Depois, ela posa sentada em um sofá com a caçula, que está dormindo em seus braços.

Para o passeio, Mavie surgiu usando uma camiseta, calça, jaqueta e um tênis, todas as peças brancas, assim como a irmã, Mel, que estava com um macacão branco. Já Bruna optou por um look preto: uma jaqueta, calça e sapato de salto alto.

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu pelas herdeiras: "Recarregam minha energia... Obrigada Deus", escreveu a mulher de Neymar na legenda, recendo vários elogios. "Mavie é um encanto", disse uma seguidora. "Lindas, perfeitas", afirmou outra. "Três princesas, Deus é perfeito", comentou uma fã. "Como não se derreter com o sorrisinho dessas princesas?", questionou mais uma.

Recentemente, Mavie roubou a cena ao surgir nas redes sociais de Bruna Biancardi fazendo pose e uma careta Para o registro, a filha do jogador Neymar Jr. aparece usando uma blusa de crochê verde com a frase "big sister" (irmã mais velha), uma calça rosa e tênis.

Confira:

Bruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou esta quarta-feira, 20, com uma reflexão. Por meio das redes sociais, a esposa de Neymar Jr, que diariamente posta mensagens bíblicas em seu perfil, compartilhou uma mensagem sobre bênção e agradecimento.

"Agradeço a Deus pela bênção de mais um dia, que tudo o que está por vir seja guiado, protegido e guardado por Ele, amém!", diz a mensagem repostada por Bruna. A reflexão aconteceu cerca de um dia após uma polêmica da influenciadora com Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar, se tornar pública.

Na última terça-feira, 19, a modelo usou as redes sociais para rebater o comentário de Bruna Biancardi sobre uma foto de Helena que foi apagada de seu perfil. De acordo com a esposa do jogador de futebol, o registro da menina com a irmã, Mavie, foi deletado após um pedido de Amanda.

A mãe de Helena, no entanto, explicou que não havia pedido para que Bruna apagasse a foto de sua filha, mas sim apenas para comunicá-la das próximas vezes em que fosse publicar um registro da menina. Além disso, Amanda Kimberlly mostrou algumas mensagens trocadas com a influenciadora a respeito do assunto.

