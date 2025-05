Aretha Oliveira posta fotos da filha e fala sobre seu primeiro Dia das Mães

A atriz Aretha Oliveira postou fotos inéditas de sua filha, Aniki, e falou sobre comemorar o Dia das Mães pela primeira vez

Aretha Oliveira encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar algumas fotos do ensaio newborn da filha, Aniki, de um mês, fruto de seu casamento com o argentino Sebastián Goldberg.

Ao dividir os registros encantadores, a atriz falou sobre celebrar o seu primeiro Dia das mães, que será celebrado no próximo domingo, 11. "Ainda é difícil acreditar que vou viver meu primeiro dia das mães com essa preciosidade que é todinha minha, minha filha", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Muito perfeita", disse uma seguidora. "Parece uma boneca", escreveu outra. "Fofura", falou uma fã. "Parece com o papai", afirmou mais uma. "Que riqueza", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Aniki completou o seu primeiro mês de vida no último domingo, 4. Na ocasião, Aretha postou fotos inéditas da bebê e celebrou a data. "Há 1 mês que a vida tem outro sentido, que nossa vida nasceu e a gente renasceu para a vida! Primeiro mês da Aniki, primeiro mês da nossa família de 4 integrantes!!!", disse ela.

Aretha Oliveira destaca representatividade em 'Chiquititas'

A atriz Aretha Oliveira interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, exibida no SBT entre 1997 a 2001. Na época, ela não tinha muita noção, mas ter uma atriz mirim negra na TV foi muito importante para diversas meninas, que se viam representadas nela.

Em conversa com à CARAS Digital, a famosa falou sobre o carinho que recebe dos fãs até hoje devido à sua personagem e como foi importante ter uma representatividade na novela infantil. "É um presente ser marcado de uma forma tão positiva, com uma personagem que traz lembranças tão boas. Foi tão importante para uma geração de crianças, geração de meninas negras que se viam na Pata, e receber o carinho até hoje por causa dela, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo", afirmou. Saiba mais!

